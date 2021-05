Auto te water bij de Fokkerweg

Aalsmeer – Zondag 2 mei rond zeven uur in de ochtend heeft er langs de Fokkerweg (N232), ter hoogte van Schiphol-Oost, een waterongeval plaatsgevonden. Een auto is in een flauwe bocht rechtdoor gereden en in de sloot beland.

Brandweer, ambulance, politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg vanaf Schiphol oost in zuidelijke richting is vanaf de Bosrandbrug enige tijd afgesloten geweest. Het voertuig zal door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald worden.

Foto’s: VTF / Vivian Tusveld