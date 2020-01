Auto te water, bestuurder spoorloos

De Ronde Venen – Waarschijnlijk door de combinatie, dichte mist en een borreltje op, is een automobilist met zijn auto, met inzittende, langs de N201 het water ingereden. De hulpdiensten hadden vanwege de dichte mist moeite het ongeval te bereiken. De ambulance kwam de inzittenden tegen. Zij wisten echter niet zo snel ze moesten wegrennen. Wel riepen ze nog dat er niemand meer in de auto zat liepen snel weg en wilden alleen melden dat er niemand in de auto meer zat. De duikers van de brandweer hebben echter voor de zekerheid de auto en de sloot nog wel gecontroleerd maar er werd niemand meer aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder en andere inzittenden.