Auto binnen drie minuten weg!

Aalsmeer – Op dinsdag 7 januari is binnen drie minuten een auto gestolen uit de Ophelialaan, nabij een supermarkt. De eigenaar, een 55-jarige man uit Heerden, was even uit de auto gestapt en had hierbij de motor laten draaien vanwege de slecht werkende accu.

Een sneldief zag zijn kans schoon, is in de wagen gesprongen en er snel mee weggereden. Dit gebeurde tussen 20.00 en 20.03 uur. De gestolen auto is een Mercedes Benz B-160, zwart van kleur en het kenteken is 46-RTN-4. De wagen uit 2011 rijdt mogelijk nog in dit gebied rond.

Op maandag 13 januari is bij de veiling een laptop gestolen en hierbij is de Mercedes gezien. Er zijn camerabeelden waarop de diefstal van de auto te zien is. De politie doet onderzoek. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.