Australische renners komen naar Rijsenhout

Rijsenhout – Ook dit jaar komen Australische renners naar Rijsenhout, om deel te nemen in de categorie profs met B contract / Elite/ Belofte / Amateurs. De organisatie Wieler Comité Ronde van Rijsenhout en HSC de Bataaf is uiteraard vereerd met hun bezoek. Het verzoek via hun coach Tim en hun ploeggenot Roy Pieters aan de voorzitter van het comité Willem van Dongen is dus met veel plezier ontvangen.

Zij waren in 2015 ook aanwezig en hebben toen de organisatie toegezegd ooit eens terug te keren in dit echt Hollandse Rondje om de kerk. Tevens waren zij bereid Rijsenhout en de Ronde te promoten in hun vaderland.

Alle 6 jongens van de ploegenachtervolging die in april 2017 wereldkampioen werden hebben de oversteek gemaakt en komen dus naar het mooie dorp aan de Westeinderplas. Sam Welsford en Callum Scotsen hebben op de Olympische Spelen ook nog eens als individu een zilveren medaille gewonnen.

Naast vele andere bekende toprenners zoals Koos Jeroen Kers, Mitchell Huenders, Teun Groeneveld, Roy Pieters, Lieven Anthonise, Lars van de Vall kunt u dus ook de jongens uit Australië; Cameron Meyer, Alexander Porter, Kelland O’Brien, Nicholas Yallouris, Rohan Wight, Sam Welsford, Cameron Scott en Callum Scotson, ontmoeten in Rijsenhout. De wedstrijd voor deze categorie start om 19.15 uur.

Het gehele programma meebeleven en genieten van topsport? Iedereen is van harte welkom. Het programma: Dikke Banden Race start 15.15 uur, Basislicentie /Amateur/ Junioren / Nieuwelingen 16.30 uur. Junioren / Amateurs / Sportklasse 18.00 uur. En de categorie profs met B contract / Elite/ Belofte / Amateurs 19.15 uur.

Foto: Wielrenner Jordy Buskermolen.