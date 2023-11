Atleten enthousiast over zware cross bij AKU￼

Regio – Zaterdag 11 november organiseerde AKU op en rond de atletiekaccommodatie op sportpark de Randhoorn de eerste cross in de wintercrosscompetitie in de provincie Noord-Holland. Een cross in de winter hoort zwaar te zijn en daarom had parcoursbouwer Kees Verkerk de buurvereniging op het sportpark, UWTC, benaderd met de vraag of AKU gebruik mocht maken van het fietscrossparcours naast de BMX-baan. Omdat op dat parcours al een aantal fietscrosswedstrijden waren verreden was het terrein al behoorlijk glad en modderig en met de vele regen van de afgelopen weken werd het voor de junioren op de langere afstanden op deze zaterdag een echte zware uitdaging. Hoewel de pupillen en jonge junioren niet over dat zware gedeelte bij UWTC hoefden te rennen, was het voor hen dit keer veel pittiger dan andere jaren. De ondergrond was al drassig en 3x de heuvel op en af langs de atletiekbaan maakte deze cross een stuk zwaarder dan andere jaren.

Enorm deelnemersveld

Bijna 900 jonge atleten hadden zich aangemeld voor deze cross, waaronder 84 van AKU, en deze waren verdeeld over 16 leeftijdscategorieën. Met de vele toeschouwers zorgde dat voor en geweldige sfeer. Om 11.00u. startte de eerste groep, jongens junioren van 17 t/m 19 jaar en daarna de meisjes van deze leeftijd en vervolgens kwamen in volgorde van steeds jongere groepen alle atleten aan de start. De laatste groep startte om 15.30u. Ondanks de modder, gladheid en plassen waren alle lopers tevreden over de verschillende parcoursen, ‘een echte cross’ zei iedereen. Gelukkig troffen we het deze dag met de weersomstandigheden, weinig wind en vrijwel de hele dag droog. De vele vrijwilligers op het parcours, start/finish en de tijdregistratie zorgden ervoor dat de hele organisatie, die in handen lag van de baanwedstrijdcommissie, perfect liep. Een speciaal compliment voor de vrijwilligers die in de dagen voorafgaand aan de cross in de stromende regen de parcoursen hadden uitgezet. AKU kan trots zijn op deze grote groep mensen die steeds weer klaar staan bij wedstrijden.

AKU-atleten laten zich goed zien.

84 atleten van AKU stonden aan de start en ook nu was weer duidelijk dat AKU echt meetelt bij deze wedstrijden. Een aantal atleten eindigden, ondanks de tegenstand van grote groepen atleten, op ereplaatsen en alle anderen lieten zich van hun beste kant zien. Niet iedereen kan hoog eindigen in het klassement maar in een cross gaat het er vooral om dat je een prestatie voor jezelf neerzet en plezier hebt om onder omstandigheden die zwaarder zijn dan normaal, je sport te beoefenen. We kunnen terugkijken op een geweldig sportevenement en bedanken onze buur UWTC voor het gebruik van hun crossbaan.