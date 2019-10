Atlantis D1 Herfstkampioen

Mijdrecht – Zaterdag 12 oktober 2019 werd de laatste veldwedstrijd gespeeld van het najaarsseizoen voor het door Orientrade B.V. (Import and Export Tropical plants) gesponsorde Atlantis D1. Van spanning leek niet heel veel sprake, dit nieuwe team bestaande uit: Daniel, Lucas, Mees, Melle, Simon, Carice, Dione, Fenna, Sara en Willemijne had er vooral zin in! Alle voorgaande wedstrijden werden namelijk vrij gemakkelijk gewonnen en vorige week was het kampioenschap al binnen gehaald.

De wedstrijd begon om 10.30 uur, tegenstander was SDO D1 uit Kamerik. De wedstrijd verliep prima, Atlantis D1 zat er al snel lekker in en scoorde volop. Tussenstand in de rust was 7-0. Ook na de rust liet Atlantis zich van zijn goede kant zien en was de einduitslag 14-0!

Daarna was het dus tijd voor een feestje!! In de kantine van Atlantis werden mooie woorden gesproken door Hans Klijn, kregen de spelers een heerlijk stukje taart, wat drinken, bloemen en niet te vergeten…een welverdiende medaille. Namens sponsor Orientrade B.V. trakteerde Dennis Brand daarna de kinderen op een heerlijk broodje, wat uiteraard ook zeer gewaardeerd werd. Speciaal dank dan ook voor de sponsor én voor de coaches Rony Gerkes, Sander van der Sluijs en Joyce Rodenburg, dank voor jullie inzet! Nu heeft Atlantis D1 een paar weekjes vrij maar ze gaan in november weer lekker de zaal in en hopelijk op weg naar een nieuw kampioenschap.