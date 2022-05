Atalante volleybal maakt deal met nieuwe trainer.

Vinkeveen – Volleybal vereniging Atalante in Vinkeveen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer voor hun hoogste damesteam. Afgelopen week is het gelukt om Carol van der Palen uit Wilnis voor die baan vast te leggen. Alhoewel hij pas met ingang van volgend seizoen zou starten, is hij nu al enthousiast begonnen met het uitzetten van de lijnen voor dit door Krijn Verbruggen gesponsorde team.

Carol komt uit Hoofddorp en is recentelijk in Wilnis komen wonen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en één van zijn eerste acties was om weer een vereniging te vinden alwaar hij met zijn grote ervaring en vakkennis weer een bijdrage zou kunnen gaan leveren aan zowel spelplezier als sportieve prestaties. Alhoewel hij gecertificeerd is voor beduidend hoger spelende teams, kiest hij voor de kleinschaligheid van deze vereniging. Naast het trainen en coachen van de Krijn Verbruggen equipe zal hij zich op ons verzoek ook gaan bemoeien met het coachen van de overige trainers en het incidenteel verzorgen van een beachvolleybaltraining.