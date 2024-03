Argon wipt WV-HEDW uit de beker

Mijdrecht – Op een druilerige doordeweekse avond heeft Argon gewonnen van WV-HEDW, na een 2-0 ruststand waarna Argon in de tweede helft nog uitliep naar 3-0 werd het na tachtig minuten nog bijzonder spannend. De bezoekers scoorden 3-1 en kwamen na een strafschop drie minuten later op 3-2. In de absolute slotfase zag WV een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. Door deze uitslag plaatst Argon zich bij de laatste acht voor de Districtsbeker.

Leuke eerste helft

Argon begon goed, twee mogelijkheden konden al snel genoteerd worden, Max Oliemans deed een eerste poging maar vond doelman Ruben Zandwijken op de goede plaats staan en even later schoot Oliemans naast na een vrije trap van Bas Schaefers. Ook WV was dichtbij de openingstreffer maar Ashraf Azzouz zag zijn inzet tegen de lat afketsen, onduidelijk was of er nog een hand van doelman Tobias Ravelli tussen zat. Na ruim een half uur was het Justin Schouten die met fabelachtig afstandsschot de bal precies in de voor hem rechter bovenhoek joeg, onhoudbaar voor sluitpost Zandwijken, 1-0. Tien minuten later zat het wel een beetje mee voor Argon, bij een aanval kreeg Tygo Limburg een duwtje in de rug, scheidsrechter Christiaan Peetoom stond dichtbij en wees resoluut naar de stip. Aanvoerder Justin Schouten trof zelfverzekerd het net, 2-0.

Spannend slot

Uit voorzorg liet coach Aart Jan van Boksel Sven beek, Mitchell van der Veer en Wouter Winters in de kleedkamer achter, Lars van Wees, Tim Waning en Jayden Zschuschen namen hun plaats en met nog een half uur te gaan mocht ook Max Oliemans gaan douchen, Niels de Vries, na lang blessureleed, maakte zijn opwachting. Na nauwelijks twee minuten in het veld verzilverde De Vries zijn invalbeurt, op aangeven van Stan van Balgoijen haalde hij hard uit en liet doelman Zandwijken kansloos, 3-0. Argon leek rustig de slotfase in te gaan maar zag WV na drie hoekschoppen op rij gevaarlijk dichtbij komen en kwam vervolgens behoorlijk onder druk te staan. Intussen werd ook Erkelly de Sa nog vervangen door Jesper de Haan en zagen we het arbitrale trio een streep halen door doelpunten van Zschuschen en ook weer De Vries vanwege buitenspel. Tien minuten voor het eindsignaal kwam daar dan toch het verwachtte doelpunt van WV, invaller Max Dekker bracht de 3-1 op het bord. Nauwelijks drie minuten later kreeg WV een strafschop, Ashraf Azzouz vonniste 3-2. Een hectische slotfase volgde, Stan van Balgoijen testte keeper Zandwijken en WV scoorde maar zag ook op aangeven van de assistent het doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. Coach Aart Jan van Boksen was na afloop tevreden: ‘We speelden de eerste helft leuk voetbal, het vervolg was, mede door de vele wissels rommelig, maar het eindresultaat telt.’