Argon stelt teleur in Loosdrecht tegen Victoria￼

Mijdrecht – Argon op bezoek bij de Hilversumse Cricket en Football Club Victoria 1893 speelde een teleurstellende wedstrijd. Zeer weinig doelkansen, nerveus spel en onnauwkeurigheid voerden de boventoon. Vijf minuten voor rust scoorde Victoria met een afstandsschot in de verre hoek de 1-0 en die stand bleef de rest van de wedstrijd onveranderd. En dat was een wonder, want de gastheren grossierden in doelkansen maar weigerden Argon definitief over de knie te leggen. Scheidsrechter Frank Tol kende Victoria twee strafschoppen toe en ook die werden niet door de thuisploeg verzilverd.

Onder druk

Het eerste kwartier stond Argon behoorlijk onderdruk, Victoria schoot in een korte periode twee maal naast en ook nog over. Max Oliemans mikte nog wel een keer binnen de palen maar keeper Daniel van Veen greep in. Een laag hard schot van Buck Colin werd door Juran Doezeman gepakt. Daarna weer een mogelijkheid voor Argon middels een vrije trap van Bas Schaefers die door Oliemans doorgekopt werd maar de bal kon gemakkelijk door Van Veen gepakt worden. Ook een poging van Justin Schouten was voor de doelman. Nadat Victoria op de paal had geknald en Luuk van Ommeren Doezeman zag ingrijpen was het vijf minuten voor rust toch eindelijk raak voor de thuisploeg, de bal werd achterin bij Argon slecht weggewerkt waardoor Dennis van den Hazel een afstandsschot in de verre hoek lanceerde, onhoudbaar voor de Argon sluitpost 1-0. Even later weer een scoringskans voor de thuisploeg, Keeper Doezeman moest ver uit zijn doel komen om de bal te onderscheppen maar raakte de ook het been van een aanvaller. Bij de toegekende strafschop wachtte Doezeman lang met een reactie Rick Langhorst werd onzeker en schoot over.

Veel van hetzelfde

Ook in de tweede helft nu weer veel mogelijkheden voor de thuisploeg, vlak voor doel ging de bal over, twee vrije schietkansen ondergingen eenzelfde lot en een omhaal van dichtbij verdween in het zijnet. Sven Beek en Tim Waning werden ingezet om het tij te keren en zagen dat Juran Doezeman wederom moest ingrijpen, hij pakte de bal en een paar benen van een aanstormende aanvaller. De tweede strafschop en weer hetzelfde patroon van de Argon doelman, hij wachtte lang en dook de bal uit de hoek. Daarna een paar kansjes voor Argon, schoten van Tim Waning en Justin Schouten werden geblokt en in de rebound schoot Dylan Bergkamp voorlangs. Een vrije trap voor Argon ging over, een schot van Schouten leverde alleen een hoekschop op. In de slotfase moest Dylan Bergkamp geblesseerd afhaken, Wouter Winters, Stan van Scheppingen en Erkelly de Sa mochten proberen nog een gelijkspel te forceren. Het bleef bij proberen, ook voor Victoria, die schoten wederom naast en testte nog het zijnet.

Aanstaande zaterdag komt FC Aalsmeer op bezoek op het sportpark aan de Hoofdweg. De toegang is vrij.

