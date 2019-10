Argon pakt winst na spannend slot

Mijdrecht – In een sportief duel tegen Roda ’46 uit Leusden heeft Argon drie punten overgehouden. In de slotfase van de eerste helft kwam Argon met 1-0 voor. In het vervolg waren de gasten, die op jacht gingen naar de gelijkmaker, duidelijk gevaarlijker. Maar vijf minuten voor tijd bracht Argon de stand op een comfortabele 2-0. Het slotoffensief dat Roda daarna ontketende met twee vrije trappen en dito hoekschoppen leverde diep in blessuretijd toch de aansluitingstreffer op 2-1. In de resterende minuten bleef de defensie van Argon overeind en floot de goed leidende scheidsrechter Eric van der Vaart, tot opluchting van de Argonaanhang voor het einde.

Weinig mogelijkheden

De eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, er waren maar weinig scoringskansen en enkele afstandsschoten waren aanvankelijk eigenlijk het enige wapenfeit. Pas na twintig minuten zagen we een doelgericht schot van Ilias Latif dat door keeper Broere weggewerkt kon worden. In dezelfde minuut pakte Romero Antonioli de bal na en vrije trap van Nigel van Zelst. Ook een schot van binnen het strafschopgebied van Quentin Oliekan werd een prooi voor de Argonsluitpost. Maar de slotfase was voor Argon, vier minuten voor het rustsignaal zette Ilias Latif de bal geplaatst voor het doel waar Ian Refos raak kon koppen 1-0. Op slag van rust ontsnapte Roda, een voorzet van Rachad Madi werd feilloos ingekopt door Ilias Latif, echter keeper Broere redde miraculeus met zijn been.

Aanvallend Roda

In het vervolg zagen we een meer aanvallend Roda die de Argon doelman menigmaal op de proef stelde. Een schot van Jonas Katshima werd door Antonioli tot hoekschop verwerkt en een poging van Nigel van Zelst werd ook door de sluitpost van Argon verijdeld. In dezelfde minuut had aan de andere kant Elgreenio Dorade geen geluk toen de Roda keeper op tijd kon ingrijpen. In die fase zagen we tot twee maal toe een blessurebehandeling aan het hoofd van Romero Antonioli, maar hij kon weer opgelapt worden. Een kwartier voor tijd werd de licht geblesseerde Chris Daal vervangen door Richard Ozuna en ook maakte na lange tijd Dylan Bergkamp, hij verving Elgreenio Dorade, weer zijn opwachting. Deze wissel had gelijk resultaat, in minuut 85 zette Dylan Bergkamp vanaf rechts de bal strak voor op Ilias Latif die de bal net voor de handen van Doelman Broere in de touwen joeg 2-0. Daarna werd Mike de Vree ingebracht, hij verving Jasper van der Jagt. Argon leek de buit binnen te hebben, maar Roda bleef flink druk uitoefenen op het Argondoel, twee vrije trappen en een drietal hoekschoppen leverde in blessure tijd toch de verdiende eretreffer op, van dichtbij scoorde Tristian Wallet. Verder liet Argon het niet komen en trok het in deze sportieve wedstrijd aan het langste eind.

Bijschrift foto:

Elgreenio Dorade passeert Pim van Dongen van Roda ’46.

Foto Hans van Gelderen