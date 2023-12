Argon jeugd Basketballers eerste seizoenshelft goed afgesloten￼

Mijdrecht – Het U14-team van Argon Basketball heeft afgelopen zaterdag na een spannende strijd de eerste seizoenshelft afgesloten. Het team, bestaand uit 7 jongens en 2 meiden (niet allemaal op de foto), heeft de afgelopen maanden gestreden tegen teams uit de regio en zijn op de tweede plek geëindigd. Er is nog plek voor enthousiaste spelers, dus lijkt het je leuk om te basketballen in een gezellig team, meld je vrijblijvend aan via onderstaand emailadres. Voor de jongere jeugd van 6 t/m 12 jaar organiseren we elke zondag tussen 13:00- 14:30 uur inlooptrainingen in sporthal De Eendracht.