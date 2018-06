Arbeidsparticipatie loont!

Rijsenhout – Investeren in sociale arbeidsparticipatie door bedrijven loont. Een baan draagt bij aan een beter leven, zowel voor de werkende als zijn omgeving. Welzijn en welvaart van deelnemers nemen toe. De kosten van gemeenten gaan omlaag en de inkomsten van het Rijk omhoog. Effecten die lang aanhouden, omdat mensen vanuit werk gemakkelijker doorstromen naar ander werk. Dit blijkt uit berekeningen van sociale onderneming en onderzoeksbureau True Price in opdracht van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden.

Mes snijdt aan twee kanten

In de afgelopen vijf jaar heeft Meerlanden het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgebreid naar 120. True Price heeft de effecten van deze sociale arbeidsparticipatie in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies: de banen die zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking hebben een grote positieve impact op het leven van de werknemers en hun omgeving. Michel Scholte, directeur en medeoprichter van True Price: “Wat opvalt is dat het niet alleen de levenstevredenheid en financiële positie van werknemers vergroot, maar ook positief uitpakt voor de overheid”.

Ervaringen in de praktijk

Meerlanden fungeert als een werk-leerorganisatie voor mensen met een arbeidsbeperking in de regio. Thijs van der Valk is teamleider bij Meerwinkel, de kringloopwinkel van Meerlanden: “Ik voel me eindelijk weer helemaal thuis op mijn werk. Ik word geaccepteerd zoals ik ben, hier wordt juist naar mijn kwaliteiten gekeken en niet alleen naar mijn beperkingen. Hierdoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid en kan ik me ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik er weer bij hoor.”

Niet iets bijzonders

Mogelijkheden bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit in het DNA van Meerlanden. Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden: “Zolang wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als bijzonder blijven zien, wordt het nooit normaal. Maar zo bijzonder is het niet. Wij vinden dat alle mensen in onze regio kansen moeten krijgen om via werk mee te kunnen doen aan de samenleving. We hebben zowel mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking, als vanuit de bijstand gevraagd om samen met ons te kijken hoe en waar zij konden bijdragen in de keten.”

Meerlanden werkt samen met gemeenten om aan kandidaten te komen. Inmiddels heeft het bedrijf 120 werkplekken georganiseerd en gevuld bovenop de bijna 300 medewerkers die al in dienst zijn. Kierkels: “Het True Price onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn. We zetten graag de volgende stap om niet alleen vanuit onze positieve ervaring, maar nu ook vanuit een business-perspectief anderen enthousiast te krijgen deze stap te zetten”.