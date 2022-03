ANWB Automaatje Aalsmeer: Meer dan vervoer alleen

Aalsmeer – Op 4 maart vierde ANWB Automaatje haar tweede verjaardag in Aalsmeer. Sinds 2020 rijden vrijwillige chauffeurs minder mobiele inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart naar allerlei bestemmingen in de omgeving. Mevrouw Lydia Jansen is deelnemer van het eerste uur. “Ik vind ANWB AutoMaatje echt fantastisch, ik ben er zo ontzettend blij mee! Het aanvragen van een rit gaat heel gemakkelijk en omdat ik regelmatig gebruik maak van de dienst heb ik het gevoel dat de planner en ik elkaar kennen, al hebben we elkaar nog nooit ontmoet. De chauffeurs zijn allemaal leuke mensen, het is gezellig onderweg en soms hebben we zulke leuke gesprekken dat het haast jammer is dat we al op de plaats van bestemming zijn.”

Alleen maar lof

Tijdens de coronaperiode bleef ANWB AutoMaatje actief. In deze periode werden vooral medische ritten gereden, zoals een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en het ziekenhuis en later naar GGD en vaccinatielocaties. Nu kan de vervoersdienst ook weer volop worden ingezet voor andere ritten, zoals verjaardagen, de kapper, de markt, het museum, gezellig winkelen of een bezoek aan een vriend of vriendin. De vrijwillige chauffeurs staan voor u klaar en brengen u, in overleg, waarheen u maar wilt. Mevrouw Jansen: ”Ik heb nog nooit een nee-antwoord gekregen. Ik ben zo blij dat ik mijn vervoer zelfstandig met ANWB AutoMaatje op kan lossen. Laatst hoorde ik dat een andere deelnemer zo graag weer eens naar het strand wilde. Zij is toen met een chauffeur naar Zandvoort geweest. Dat is gewoon geweldig. En de ritten zijn nog gezellig ook. Echt, ik kan het iedereen aanraden.” De chauffeurs rijden met hun eigen auto. “Het zijn allemaal fijne auto’s en de chauffeurs zijn altijd perfect op tijd. Ik heb alleen maar lof!” Mevrouw Jansen vertelt in haar omgeving zo enthousiast over ANWB AutoMaatje, dat zij al voor verschillende nieuwe deelnemers heeft gezorgd. Haar zwager, die in Hoofddorp woont, is daar zelfs chauffeur geworden.

Informatie of meerijden

Sinds de start in Aalsmeer zijn er bijna 150 ritten gereden. De dienst is bedoeld voor inwoners die minder mobiel zijn, zelf geen auto (meer) rijden en voor hun vervoer afhankelijk zijn van anderen. In Aalsmeer zijn er inmiddels bijna 70 deelnemers en bijna 20 vrijwilligers actief. Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 eurocent per kilometer per rit aan de vrijwilliger. Meer informatie of meerijden? Neem dan contact op met ANWB AutoMaatje Aalsmeer: bel 0297-303141 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of mail info@automaatje-aalsmeer.nl Wilt u een rit maken? Vraag deze dan minimaal twee werkdagen ervoor aan. Wilt u vrijwillige chauffeur of planner worden? Ook dan hoort AutoMaatje graag van u.