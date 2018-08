Animo voor Burendag dit jaar groot

Regio – Al bijna 650 buurten in Noord-Holland hebben zich aangemeld voor Burendag. Voor de dertiende editie zijn in het hele land al bijna 5.000 activiteiten aangemeld. Met nog anderhalve maand te gaan is het goed mogelijk dat het recordaantal van 2017 (bijna 6.000 deelnemende buurten) verbroken gaat worden. In 97% van de Nederlandse gemeenten worden Burendagactiviteiten georganiseerd. Slechts in elf gemeenten zijn er nog geen activiteiten aangemeld. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 22 september valt.

De organisatoren kunnen nu al zeggen dat de animo nog groter is dan vorig jaar. Dat blijkt uit het feit dat het budget dat beschikbaar is voor Burendagactiviteiten al volledig is aangevraagd. Daarom is het vanaf nu niet meer mogelijk om geld aan te vragen voor een activiteit. Het is nog wel mogelijk om een Burendagpakket aan te vragen via www.burendag.nl. Hier zijn ook tips en tools te vinden om er een onvergetelijke dag van te maken.

Gezelliger en socialer

Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben Burendag in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Jaarlijks komen mensen in duizenden buurten bijeen om met elkaar iets voor de buurt te doen. Ze knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een buurtmoestuin aan of komen onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek.

Steuntje in de rug

Dit jaar gaan de organisatoren een aantal buurten een steuntje in de rug bieden. In buurten waar weinig verbinding is en het de buurt niet zelf lukt een Burendag van de grond te krijgen, gaan Oranje Fonds en Douwe Egberts een Burendagactiviteit organiseren. Als dit een succes blijkt, nemen de organisatoren die rol de komende jaren in meer buurten op zich. De buurten waar de speciale aandacht naar uit gaat, worden geselecteerd op basis van onderzoek naar verbinding in de buurt.

Elkaar helpen

John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: “Douwe Egberts wil de drempel verlagen om buren dichter bij elkaar te brengen. Want we vinden dat niemand zich alleen hoeft te voelen in de buurt. Het is mooi om te zien dat er al zoveel Burendagactiviteiten zijn aangemeld.”

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds wil dat in Nederland niemand er alleen voor staat. Dat begint op heel lokaal niveau: in je eigen buurt. Want als je de mensen in jouw straat kent, kijk je sneller naar elkaar om en ben je sneller bereid om voor elkaar klaar te staan.”

1 miljoen mensen

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al ruim 31.000 burendagactiviteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 1 miljoen mensen mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een Burendagpakket aanvragen. Dit kan tot 1 september of zo lang de voorraad strekt.