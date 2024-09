Anglia certificaten op de Julianaschool

Wilnis – Op maandag 23 september werden aan 10 leerlingen van de Koningin Julianaschool in Wilnis Anglia certificaten uitgereikt. 5 leerlingen konden er helaas niet bij zijn, maar ook zij hebben inmiddels hun certificaat ontvangen. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat het leren van de Engelse taal stimuleert. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 van de Julianaschool konden het afgelopen schooljaar weer meedoen op vrijwillige basis. Leerlingen werken in eigen tempo en op eigen niveau. Zij kunnen, wanneer zij dat willen, zich inschrijven voor een Anglia examen. Deze zijn heel officieel; overal in de wereld doen Anglia-scholen op hetzelfde moment examen. Deze bestaan uit vier onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen. De examens worden beoordeeld in Engeland en zij geven ook de certificaten uit: officieel en internationaal erkend! De Anglia examens zijn gericht op taal en praktisch ingesteld om leerlingen voor te bereiden op vaardigheden die zij nodig hebben bij studie, stage of werk.

De certificaten werden uitgereikt aan leerlingen die vorig schooljaar meededen met Anglia en het examen maakten. Alle 15 Anglia-kandidaten zijn geslaagd! Er was daarom maandag 23 september een feestelijke uitreiking in de aula van de school in het bijzijn van ouders. Ook in dit nieuwe schooljaar hebben zich weer leerlingen aangemeld voor Anglia om hun Engels op een hoger niveau te brengen. Zowel school als ouders zijn blij met deze mogelijkheid.

Foto aangeleverd