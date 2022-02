Amy en Eefje winnaars voorronde Nationale Voorleeswedstrijd

Aalsmeer – Amy Huismans van basisschool Antonius uit Kudelstaart en Eefje van Leeuwen van basisschool De Horizon uit Amstelveen hebben zaterdag 12 februari de voorleeswedstrijd van regio Amstelland gewonnen. Deze wedstrijd vond online plaats. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaars zullen binnenkort regio Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer vertegenwoordigen in de provinciale finale. En wellicht wordt een van hen wel dé Nationale Voorleeskampioen 2022!

De twintig kandidaten lazen, in twee online sessies, om de beurt een fragment voor uit een zelfgekozen boek. De jury lette op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Na een spannend kwartiertje, werd het verlossende woord door juryvoorzitter Ada Ruiter gesproken. Amy Huimans las voor uit het boek Broergeheimen van Emiel de Wild. De jury vond dat een mooie boek keuze en het fragment was pakkend voorgelezen. Eefje van Meeuwen las voor uit Meester Paardenpoep van Carry Slee. Met haar rustige voorleestempo wist Eefje de spanning goed op te bouwen en sleepte ze de jury mee in het verhaal.

Voorlezen stimuleren

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.