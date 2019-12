Amstelveen uitzwaaien: Leuk en ludiek!

Aalsmeer – “Een nieuw historisch moment voor Aalsmeer”, zo zei wethouder Robert van Rijn aan het einde van de extra raadsvergadering op 17 oktober. Eén onderwerp stond op de agenda: De ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Na zeven jaar huwelijk is de magie op en hebben het college en de fracties besloten om op zoek te gaan naar nieuwe kansen. Het is tijd om nieuwe keuzes te maken die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen en om balans aan te brengen in een andere vorm van samenwerking.

De leden van De Illegale Peurders (DIP) kunnen zich vinden in de beslissing en besloten zelfs de bestuurders een hart onder de riem te steken. De bedenkers van de Pramenrace houden wel van een feestje en dus werd ‘Amstelveen uitzwaaien’ bedacht. Op de derde kerstdag, vrijdag 27 december, was het zover. Aan het einde van de Oosteinderweg, op de grens van Amstelveen, werd de ‘scheiding’ bekrachtigd.

Aan de uitnodiging van de Dippers om langs te komen en de eigen identiteit te laten zien met onder andere Aalsmeerse vlaggen is flink gehoor gegeven. Een grote groep inwoners verzamelde zich bij de ‘grens’ en zwaaide naar de buren en met een drankje werd geproost op een zelfstandig Aalsmeer. Aan de overkant bleef het stil, er werd niet terug gezwaaid…

Volgens de Dippers was het een leuke, ludieke en gezellige actie of zoals werd gezegd: “Het was een fraai gebeuren.” Of Aalsmeer echt zelfstandig verder gaat of gekozen gaat worden voor een andere vorm van ambtelijke samenwerking is nog niets bekend. Een commissie is samengesteld om alle (on)mogelijkheden te bekijken. Uiterlijk in maart volgt uitsluitsel.