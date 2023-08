Amstelkade viert 25 jarig bestaan￼

De Ronde Venen – Amstelkade viert deze maand haar 25-jarige bestaan en wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Op donderdag 31 augustus wordt een feestdag gehouden. De dag begint om 09.15 uur met een officieel gedeelte. Vanaf 11.00 uur is er een leuk programma met actieve en kijkactiviteiten. Wat er precies gaat gebeuren is voor de cliënten van de zorgboerderij nog een verrassing.

Het is topdrukte deze zomerdagen bij Amstelkade. Naast een dagbestedingslocatie van de stichting Reinaerde is boerderij De Bethlehemhoeve aan de Kromme Mijdrecht een natuurcamping, kinderboerderij en een theetuin. Gasten van de camping genieten van het water. Kinderen rijden met skelters rond of springen op de trampoline. In de theetuin genieten fietsers van een taartje.

“We zijn klein begonnen”, vertelt Aleida Vermeij die al 24 jaar bij De Amstelkade werkzaam is. “De eigenaresse had een zoon met een beperking. Nadat haar man was overleden heeft ze een deel van de boerderij ter beschikking gesteld voor zorg. In het begin woonden hier vijf cliënten, ’s ochtends kwamen we bij elkaar in de opkamer om met elkaar te overleggen wie waar aan de slag zou gaan. Alle planten, boompjes, bruggetjes en het terras hebben we zelf geplant en aangelegd. Ik heb heel wat gras gemaaid. Langzaam word je groter en groei je erin. Iedereen wordt ingezet waar zijn of haar kracht ligt.”

Onderneming

Inmiddels is het een goedlopende Reinaerde-locatie. “We zorgen er met elkaar voor dat het goed blijft draaien”, gaat collega Eva verder. Zij liep maatschappelijke stage en kwam in juni in vaste dienst. “Elke dag komen er zo’n twintig tot dertig cliënten uit woonvoorzieningen of nog thuiswonend, verdeeld over drie teams. We hebben een boerderij-groep, een land- en diergroep en een groep die verantwoordelijk is voor het theehuis.” Eva vindt het belangrijk dat de cliënten het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van de onderneming. “Hier staan ze in de maatschappij. Wij zorgen voor hen en zij zorgen voor onze gasten. We laten ze meedenken en vragen hun mening. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor deze plek.”

Aleida en Eva werken met veel plezier bij De Amstelkade. “Elke dag is anders, dus het is nooit saai. Je hebt veel vrijheid. Je runt een bedrijf, maar je werkt ook in de zorg.” Ze benadrukken dat de zorg voor de cliënten altijd voorrang heeft. “Onze cliënten gaan voor alles.” Er is nog ruimte voor nieuwe cliënten.

Theetuin

Dagelijks worden er verschillende taarten gebakken. Veel fietsers strijken even neer op het met bloemen omzoomde terras om te genieten van een stukje zelfgemaakte appeltaart. Ook is er een kleine kaart met een ontbijtplankje en een eenvoudige lunch. Op een bord staat wat de soep van de dag is en welke gerechten er die dag nog buiten de kaart om besteld kunnen worden. Wandelaars kunnen de Bethlehemroute van zes kilometer lopen en dan na afloop een kopje thee drinken.

In de begindagen werden er highteas en bruiloften gehouden. “Mijn kraamfeest is hier nog onder de hooiberg gehouden, hoe uniek is het dan dat ik hier nu werk”, vertelt de 24-jarige Eva. Nu ligt de focus op de zorg, theetuin en camping.

Camping

De natuurcamping wordt druk bezocht. “We begonnen met vier of vijf tentjes en het werd steeds bekender”, vertelt Aleida. “Tot voor kort was Bertus het gezicht van De Amstelkade, maar de beheerder is met pensioen. Sinds dit seizoen voerden we als begeleiders samen alle beheertaken uit.”

De camping is ruimtelijk opgezet. Er is een veldje voor tenten en een veld voor alles met wielen. Verderop staan vier pipowagens die gehuurd kunnen worden. “Voor fietsers hebben we altijd plaats. Onlangs hadden we Duitsers op de fiets die in de voortuin gestaan hebben.” Kinderen kunnen lekker spelen, zowel buiten als binnen op de gemoedelijke camping. Ook lopen er dieren rond zoals een pauw en geiten. De Amstelkade is een heerlijke, veelzijdige plek om te verblijven.