Amstelidee zoekt nieuwe ideeën

Aalsmeer – Een idee op het gebied van zorg, welzijn, bewegen en cultuur voor uw buurt of voor de inwoners van Aalsmeer? Stichting Amstelidee wil mensen in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn in staat stellen om zelf bedachte plannen die de samenleving ten goede komen te laten ontwikkelen en uitvoeren.

Amstelidee wil snel te realiseren initiatieven een steuntje in de rug geven. Ideeën op het terrein van eenzaamheid en armoedebestrijding, jeugd en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij de stichting. Het vermogen van Amstelidee komt voort uit de vroegere welzijnsstichting Cardanus.

Cardanus wil via Stichting Amstelidee het restkapitaal teruggeven aan de samenleving. Amstelidee is daarbij een samenwerking aangegaan met de Rabobank Amstel en Vecht. Denkt u dat Stichting Amstelidee iets voor uw initiatief kan betekenen? Kijk dan voor meer informatie op de website van Amstelidee.