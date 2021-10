Amazing Amateurs in etalages in Centrum

Aalsmeer – Iedereen die van kunst houdt, kan zijn of haar hart ophalen door een wandeling te maken door Aalsmeer Centrum. Afgelopen vrijdag 1 oktober is namelijk de ‘Ik Toon’ maand begonnen met de opening van de Amazing Amateurs. In de maand oktober kunnen alle amateurkunstenaars hun mooie werk laten zien aan publiek. Vrijdag 1 oktober kwam wethouder Wilma Alink naar Cultuurpunt Aalsmeer om deze nieuwe editie van Amazing Amateurs te openen. Een feestelijke start met een feestelijk tintje door de drankjes en hapjes, die verzorgd werden door de medewerkers van Gewoon Doen.

Ulla Eurich van KCA en André Vulperhorst van Cultuurpunt Aalsmeer werken nu voor het vierde jaar samen om de amateurkunst onder de aandacht te brengen. Alle aanwezige kunstenaars en belangstellenden werden uitgenodigd om aan de wandeling door het centrum van Aalsmeer deel te nemen. Daar konden de kunstenaars zelf vertellen over hun werk en bekijken of de kunstwerken mooi in de etalage staan. Naast olieverf- en acrylschilderijen, zijn er ook beeldhouwwerken, fotografie en werk met pastelkrijt te zien.

Oude Raadhuis

In het Oude Raadhuis hangen allerlei verschillende werken, vier portretten van een gezin, borduurwerk op acrylverf, ‘Lady in Red’ en aquarellen van bloemen. Een grote verscheidenheid en zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is iedere vrijdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Cultuurpunt

Ook bij Cultuurpunt in De Oude Veiling in de Marktstraat hangen mooie schilderijen en zijn houtsnijwerken te zien, dus wanneer u een bezoekje aan de bibliotheek brengt, loop dan gerust even naar boven om de foyer met kunst te bezoeken.

Pop Up Ateliers

Voor de jonge amateurkunstenaars zijn er deze hele maand Pop Up Ateliers bij het Cultuurpunt Aalsmeer. Zeefdrukken, theater, hip hop en graffiti spuiten zijn de workshops die worden aangeboden. Leerlingen van de basisschool kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar inschrijvingen@cultuurpuntaalsmeer.nl. De kosten voor de workshops zijn 2,50 euro per keer. Informatie hierover is te vinden op www.cultuurpuntaalsmeer.nl

Feestelijke afsluiting

Op zaterdag 6 november zal Amazing Amateurs worden afgesloten in de Burgerzaal van het Raadhuis met orkesten en koren. Daar zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden van de favoriete kunstenaar. Het publiek kan stemmen op het mooiste kunstwerk uit de etalage, daarover binnenkort meer.