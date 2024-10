Amazing Amateurs in Etalage feestelijk geopend

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 19 oktober heeft wethouder Willem Kikkert van cultuur de expositie Amazing Amateurs in de Etalage 2024 geopend in bijzijn van een groot aantal deelnemers en belangstellenden. Eerst was het woord aan KCA-voorzitter Ulla Eurich die iedereen welkom heette en vertelde over het bijzondere van deze expositie. Daarna kreeg de wethouder een schaar in handen en mocht het openingslint doorknippen. Het officiële gedeelte werd besloten met een passend gedicht van dorpsdichter Marcel Harting.

Zeventig creatievelingen

Elke twee jaar zetten Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer hun deuren wijd open en stelt een groot aantal enthousiaste winkeliers etalages beschikbaar voor een indrukwekkende expositie van amateurkunst. In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, De Oude Veiling in de Marktstraat en vele etalages van het winkelhart van Aalsmeer (Zijdstraat, Dorpsstraat, Punterstraat, Van Cleeffkade en Raadhuisplein) hebben amateurkunstenaars de kans gekregen om hun passie te laten stralen. Dit jaar is het extra bijzonder: maar liefst zeventig Aalsmeerse en Kudelstaartse creatievelingen die zich hobbymatig uitleven in disciplines als tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie, bloemschikken, borduren, sieraden en textielkunst tonen hun talent aan het Aalsmeerse publiek.

Na de officiële opening werd een wandeling langs alle deelnemende etalages gemaakt en de rondgang werd afgesloten met is een feestje in het Oude Raadhuis. Een aanrader om alle kunstwerken te gaan ‘spotten’ in de etalages!

Afsluiting en prijsuitreiking

Dit culturele evenement loopt tot zaterdag 16 november. Het spektakel wordt afgesloten met een gezellig Cultuurcafé in De Oude Veiling. Dan worden ook de felbegeerde juryprijs en publieksprijs uitgereikt.

Foto’s: www.kicksfotos.nl