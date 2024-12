Amanda Poortvliet: “Mensen en dieren boeien me”

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Amanda Poortvliet is een begaafd kunstenaar. Ze schildert veel in opdracht, geeft les en maakt prachtige portretten; van haar gezin, van zichzelf, maar ook van bekende acteurs in de rol van een historische of prominente Nederlander. Waaronder Jeroen Spitsbergen als Pim Fortuin en Pierrre Bokma als Lodewijk van Stierum in de jeugdserie ‘Hein’.

‘Sterren op het doek’

Tijdens de kerstmarkt vorig jaar in het Art Center Aalsmeer kwam een vertegenwoordiger van het programma ‘Sterren op het doek’ haar atelier binnenwandelen met de vraag of de Aalsmeerse kunstenaar hieraan mee wilde doen. Dat verzoek had Amanda al twee keer eerder ontvangen maar beide keren, om haar moverende redenen, geweigerd. Dit keer wilde ze de uitdaging wel aangaan en meldde zich in april dit jaar op het voormalige cruiseschip SS Rotterdam, samen met twee andere schilders. Omdat er zoveel bekende Rotterdammers zijn had Amanda geen idee welk model ze kon verwachten. Het bleek Anita Meijer te zijn, expressief en beweeglijk en met een duidelijke voorkeur van welke kant ze geportretteerd wilde worden. “Het was best spannend”, vertelt Amanda. “Vanwege de opname is de tijd beperkt en sta je als schilder op een vaste plek. Het was een zonnige dag, overal studiolampen en Anita had witte kleding aan. Dat maakte het qua licht niet eenvoudig. Hoewel ik weet dat ik in korte tijd een portret kan neerzetten was het toch wel stressvol. Ik was van plan mij te focussen op de ogen, maar dat wilde niet lukken, ik ben diverse keren opnieuw begonnen. Gelukkig heb ik een paar goede foto’s van Anita kunnen maken en ben ik in mijn atelier verder gaan werken. En het is natuurlijk fantastisch dat Anita uiteindelijk voor mijn portret heeft gekozen om mee naar huis te nemen en ik dus het programma gewonnen had.”

Creatief nest

Als creatief talent is Amanda een laatbloeier. Ze kon altijd al leuk tekenen en schilderen, komt uit een creatief nest, haar vader, oma en moeder waren ook verdienstelijke schilders. “Maar ik heb nooit bedacht dat ik er iets mee kon doen. Ik ben coach ritmisch gymnastiek geworden en gaf trainingen bij Olympia. Daarnaast werkte ik bij de ABN als leidinggevende op diverse locaties. Ondertussen nam ik les bij Dirk Annokkee, maar die zei bij de derde les al: Je kunt het wel, ga maar los, ga vrij schilderen. Maar toen liep ik vast, ik had geen idee wat mijn stijl was, waar ik warm voor liep en Ik ben ermee gestopt.”

Studie opgepakt

Alle tijd en aandacht ging naar huwelijk en het gezin, de kinderen werden geboren en haar creativiteit bleef beperkt tot het maken van nieuwsbrieven voor school en het tekenen van geboortekaartjes. Tot ze ging werken bij een grafisch ontwerpbureau en ontdekte dat ze die creativiteit wel erg miste. Ze besloot een studie op te pakken, nam schilderles bij Willeke Frima en vervolgens bij de Portretschool Amsterdam van Liesbeth van Keulen. Daar kreeg ze alle technieken aangeboden, acryl, pastel, olieverf en schilderen met bladgoud en besteedde heel veel tijd aan het vergaren van technische kennis. Aan het eind van de opleiding kreeg ze haar diploma uitgereikt door Hanneke Groenteman. Amanda heeft in binnen- en buitenland diverse masterclasses gevolgd om haar stijl steeds verder te perfectioneren. De laatste in Engeland bij de Zweedse schilder Nick Alm. Op de vraag waarom ze voor portret schilderen heeft gekozen antwoord ze: “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door mensen en dieren. Ze boeien me, ik vind het heel interessant om goed naar ze te kijken.”

Toekomstidealen

Misschien een beetje rare vraag aan iemand die al zo succesvol is, maar zijn er nog toekomstidealen? “Zeker, als schilder ontwikkel je altijd door. Niet zozeer in beter realistisch schilderen, maar voornamelijk in het vormgeven van een eigen stijl. Wat dat betreft ben ik nog steeds zoekende en zal dat altijd blijven. Ik ben gecharmeerd van het werk van Poen de Wijs. Hij was een experimenteel schilder die nieuwe technieken heeft ontwikkeld. Naast het realistische werk gaat mijn fascinatie uit naar surrealisme en magisch realisme; ik heb grote bewondering voor Eddy Stevens, een hedendaagse Belgische schilder. Zijn werk boeit me enorm. Door de rariteit, de gekkigheid en de combinatie ervan. Die kant wil ik op; in mijn vrije werk, op mijn eigen manier.” Meer weten of zien: www.amandapoortvliet.com.

Foto: Amanda Poortvliet in haar atelier bij het portret van Anita Meijer. Foto: TO