Alternatieve Pramenrace op Radio/TV Aalsmeer

Aalsmeer – Het heeft heel lang geduurd, veel te lang… Maar door de versoepelingen heeft het bestuur van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) nieuwe plannen kunnen maken en is een alternatief bedacht om op zaterdag 12 september toch met elkaar de Aalsmeerse Pramenrace te ‘varen’!

Niet varen

Het wordt helaas wel een alternatieve Pramenrace. Want een Pramenrace varen dat gaat tot verdriet van velen niet gebeuren. Het zou in theorie kunnen, maar in de praktijk niet. Aalsmeer wil absoluut niet de eerste gemeente zijn die een groot evenement gaat organiseren. Het zet Aalsmeer weliswaar in de schijnwerpers, maar niet op de manier zoals men dat zou willen. De kans dat heel veel mensen uit de buurtgemeentes komen meefeesten in Aalsmeer, corona meenemen en ervoor zorgen dat Aalsmeer op de kaart komt als nieuwe brandhaard: Nee! Hoe erg SPIE het ook vindt, het kan gewoon niet.

Van ontbijt tot finish

Wat is het alternatief? Het bestuur van SPIE gaat zaterdag 12 september de gehele dag van Praamontbijt tot finish een uitzending maken op Radio Aalsmeer. Per categorie komt er eigen uur, waarin een kennisquiz is en opdrachten moeten worden gedaan, zowel thuis als op een locatie. Dit alles is door iedereen te volgen via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. Leuk is dus dat je dit jaar geen praam hoeft te hebben, om mee te kunnen doen met de Aalsmeerse Pramenrace 2020. Iedereen kan deelnemen, oud-deelnemers, pramenrace fans, junior teams. Vooraf aanmelden is wel een vereiste.

Opdrachten

Het is de bedoeling dat een uit minimaal 4 personen bestaat, want de quiz en de opdrachten zijn binnen hetzelfde uur. De vragen gaan over de geschiedenis van de Pramenrace, van Aalsmeer, de praam en de penta, maar ook over het thema ‘SPIE goes USA’. Na het snelheidsuurtje wordt gestart met de andere categorieën. Natuurlijk geeft de alternatieve Pramenrace minder voorpret dan andere jaren, het opbouwen en het ‘vergaderen’ worden gemist. Maar, ook hier is aan gedacht. Want vanaf zaterdag 15 augustus worden er al opdrachten gegeven en hiermee zijn extra punten te verdienen. Denk vooral aan foto- en film-opdrachten. Aan het einde van de dag (12 september), is er een prijsuitreiking en gaat het beste team per categorie naar huis met een beker.

Inschrijven via site

Leuk om mee te doen? Schrijf dan snel in met een team. Altijd mee willen doen, maar kon dat niet omdat er geen praam beschikbaar was? Dan is dit dé kans om mee te doen aan de (alternatieve) Tocht der Tochten! Inschrijven is mogelijk via www.pramenrace.nl. Deelname kost 3 euro per team. Willen er uit een pramenraceteam meer dan 4 mensen mee doen, vorm dan 2 teams. Natuurlijk krijgen alle deelnemers een leuk aandenken aan deze unieke Aalsmeerse Pramenrace. Het bestuur van SPIE hoopt dat (nieuwe) deelnemers het een leuk alternatief vinden en ziet graag de inschrijvingen binnen komen!