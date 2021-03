Alternatief voor Techniek Driedaagse: Tech=Tof Quiz

Aalsmeer – Hoe werkt een robot? Of een wifi-verbinding? Kinderen en jongeren laten zien hoe leuk techniek is; in voorgaande jaren was de Techniek Driedaagse voor leerlingen uit groepen 7,8 en de brugklas daarvoor een geweldig middel. Dit schooljaar wordt in verband met het coronavirus gekozen voor een online alternatief. De leerlingen strijden in een uitdagende quiz om de eerste Tech=Tof Bokaal. En ouders/verzorgers kunnen zelf ook meespelen. Op dinsdag 16 en donderdag 18 maart gaan leerlingen van groep 7 en 8 uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Nieuwkoop en De Ronde Venen met hun telefoon of tablet vragen over techniek beantwoorden. Brugklassers spelen de quiz op 20 en 22 april. In video’s lichten jonge medewerkers van technische bedrijven een deel van hun werk toe en stellen de vragen.

Onmisbaar

De leerlingen gaan in schoolteams met elkaar de strijd aan. Na afloop is bekend welke school de eerste Tech=Tof Bokaal heeft gewonnen. Wethouder Jeugd en Onderwijs Bart Kabout is enthousiast: “Dit is een mooi alternatief voor de Techniek Driedaagse. Kinderen en hun ouders en verzorgers kunnen zo online en op speelse wijze kennismaken met de wereld van techniek”, zegt hij. “Die wereld is vol diverse mogelijkheden en carrièrekansen. En mensen met technische vaardigheden zijn en blijven onmisbaar in onze samenleving.”

Ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers worden uitgedaagd om de volwasseneneditie van de Tech=Tof Quiz te spelen, als alternatief voor de open avond tijdens de Techniek Driedaagse. “Dat ouders en verzorgers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en kansen in de wereld van de techniek is cruciaal”, benadrukt wethouder Kabout. “Zij zijn vaak toch de grote stimulans voor de kinderen om voor een technische opleiding te kiezen.”

Iedereen kan meespelen

Op de donderdagavonden 18 maart en 22 april is deze ontzettend leuke avond vanuit huis te beleven. Comfortabel met telefoon, tablet, laptop of computer. De quiz geeft een nieuwe kijk op de grote diversiteit aan technische beroepen en de beroepskansen in deze regio. Iedereen kan (online) meespelen.

Noteer 18 maart of 22 april in de agenda, aanvang beide avonden is 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op: https://technetamstelenvenen.nl/tech-tof-quiz

Foto: In de Tech=Tof Quiz stelt Marjon van Walraven één van de vragen.