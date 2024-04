Alpla steekt Veenland in een nieuw jasje￼

De Ronde Venen – Alpla Nederland B.V. wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe shirtsponsor van tafeltennisvereniging Veenland. Na de afsluiting van de voorjaarscompetitie zijn er door Alpla nieuwe shirts aangeschaft voor alle competitie spelende leden. De oude shirts waren hard aan vervanging toe en afgelopen vrijdag konden de leden van Veenland de nieuwe shirts al uitproberen ter voorbereiding op de bekercompetitie.

De voorjaarscompetitie is weer voorbij en de Veenland teams hebben dit seizoen goed gepresteerd. Het eerste team dat gepromoveerd was naar de eerste klasse heeft zich weten te handhaven. Vooral door een sterk spelende Joost eindigde het eerste team met één punt boven de degradatiestreep. Joost won 15 van de 20 wedstrijden en Fabian 3 van de 20. Het tweede team met Ron en Ton eindigden traditiegetrouw in de middenmoot van de derde klasse. Het seizoen begon heel sterk, maar uiteindelijk bleek Elan uit Baarn een maatje te groot. Ook het derde team eindigden in de middenmoot van de derde klasse. Het gat tussen de nummer twee en nummer 5 was maar vier punten, maar Yannick en Martijn wisten zich knap te handhaven. Door de afwezigheid van Harry in het afgelopen seizoen was het niet altijd makkelijk om een opstelling te vormen bij het vierde team, maar uiteindelijk eindigden Alexander en Richard op de tweede plaats op slechts één punt achter kampioen ZTTV. Het vijfde team met Benjamin en Stijn hadden het lastiger in de vijfde klasse. Afgelopen competitie werden zij nog kampioen in de zesde klasse, maar met 18 punten kwamen zij tekort om zich te kunnen handhaven in de vijfde klasse. Ook het zesde team met Wim, Derk en Ron eindigden knap in de middenmoot van de zesde klasse, vooral omdat jeugdspeler en het talent van de vereniging Wim maar liefst 15 van de 16 partijen wist te winnen.

In september zal de najaar competitie weer beginnen. In de tussentijd zal tafeltennisvereniging Veenland het proberen het zo ver mogelijk te schoppen in de bekercompetitie. Die begint dinsdag 30 april al met een uitwedstrijd tegen SVO uit De Meern. Verder zitten WIK uit Kockengen en SVE uit Utrecht ook in de poule. Na de poulefase zal er een knock-out fase zijn tot de finales.

Eventuele geïnteresseerden zijn altijd welkom een balletje te komen slaan in de Willisstee. De jeugd (vanaf 8 tot 18 jaar) spelen recreatief op vrijdagavond van 19.00h tot 20.00h en senioren spelen recreatief en competitie op vrijdagavond vanaf 20.00h.