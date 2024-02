Alleen krimp Schiphol kan overlast echt verminderen￼

Uithoorn – En op korte termijn gaat er helaas weinig veranderen voor de inwoners in de Zuidoosthoek. Dat is toch wel de conclusie van de drukbezochte bewonersavond die de gemeente Uithoorn organiseerde op dinsdag 6 februari. Onder andere wethouder Ferry Hoekstra, Els Gasseling (raadswerkgroep Schiphol), Ruud Sondag (CEO Schiphol), Michiel van Dorst (CEO LVNL) en Heleen Groot (Directeur Programma Omgeving Luchthaven Schiphol) gingen die avond in gesprek met inwoners over hun zorgen en frustraties.

Gemeente Uithoorn ervaart de lusten van Schiphol, maar zeker ook de lasten. En deze lasten zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Dat verwoordde Elfriede Henraat, al sinds de jaren “90 inwoner van Uithoorn, krachtig in haar persoonlijke betoog. “U brengt mij zowel psychisch als fysieke schade toe!” En dat geldt voor meer inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Niet voor niets strijdt de gemeente Uithoorn al enkele jaren voor krimp. En inmiddels in goed gezelschap, want inmiddels zijn ook het ministerie als Schiphol voor krimp.

Wat gaat Schiphol aan alle overlast doen?

Het betoog van Elfriede Henraat greep Ruud Sondag aan. Hij gaf aan dat hij Schiphol heel graag wil veranderen. Concreet betekent dit dat Sondag ook wil dat Schiphol krimpt, zodat omwonenden minder last ervaren. Hij benadrukte tijdens de bijeenkomst dat hij zich er actief voor inzet, maar dat dat niet makkelijk is. Heleen Groot bevestigde dat. “De mondiale wet- en regelgeving is gericht op groeien, niet op krimpen”. Om dat te veranderen, voert het ministerie veel gesprekken, onder andere in Brussel. Ook worden andere oplossingen onderzocht om Schiphol te laten krimpen. Bijvoorbeeld de opening van Lelystad Airport. Of dat gaat gebeuren, moet een nieuw kabinet beslissen.

Steeds stiller

Michiel van Dorst benadrukte dat de luchtvaartsector ook werkt aan oplossingen. Zo worden vliegtuigen steeds stiller. En er wordt continu gekeken wat de beste vliegroutes zijn. Maar veiligheid is daarbij wel altijd het belangrijkste aspect. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel merken echter weinig van deze oplossingen. Vliegtuigen worden dan wel stiller, maar het zijn er de laatste jaren wel steeds meer geworden. Dat bevestigden ook de cijfers die Kjeld Vinkx van onderzoeksbureau To70 toonde.

Wat verwachten inwoners van de gemeente?

Deze avond ging het ook over de verwachtingen die inwoners hebben van de gemeente. Wethouder Ferry Hoekstra, projectleider Schipholzaken Mette Vernooij en Els Gasseling, lid van de Raadswerkgroep Schiphol, vertelden over hun inzet. Met als belangrijkste rode draad dat de gemeente er alles aan doet om de hinder te beperken voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Een groot deel van de tijd van wethouder Hoekstra gaat hier dan ook naartoe.

Via reacties op stellingen gaven de aanwezigen aan dat deze inzet vooral gehandhaafd moet blijven en dat een gang naar de rechter niet geschuwd moet worden. Op de vraag of de gemeente geen rechtszaak aan kan spannen, antwoordt Ferry Hoekstra: “Een rechtszaak aanspannen tegen een andere overheid is echt het allerlaatste redmiddel. We zijn met elkaar in gesprek en proberen op deze manier zoveel mogelijk te bereiken. Maar we onderzoeken zeker ook welke juridische mogelijkheden we hebben. De gemeenteraad heeft daar laatst een motie over aangenomen.” Na het plenaire gesprek was er op de informatiemarkt nog gelegenheid voor het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van de instanties.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het antwoord op de belangrijkste vraag “wat gaat er op korte termijn veranderen?” is teleurstellend. Zowel Schiphol, als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LVNL geven aan dat er op korte termijn – helaas – niks zal veranderen voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Maar met de bijeenkomst is de gemeente Uithoorn weer stevig op de kaart gezet bij de luchtvaartsector en de overheid, en zijn de zorgen en frustraties van inwoners gehoord. Het panel belooft zich in te blijven zetten voor krimp van Schiphol. Tot die tijd blijven de gemeente, raadswerkgroep en bewonersgroepen duwen op elke kans om de overlast te verminderen.