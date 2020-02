Alcoholcontrole: Geen bekeuringen

Aalsmeer – In de avond en nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 februari heeft de politie tussen 23.00 en 01.00 uur een alcoholcontrole gehouden op de kruising Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg.

Agenten hebben in totaal 84 bestuurders laten ‘blazen’ en gecontroleerd of zij in het bezit waren van een geldig rijbewijs.

Er is één proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs. Geen van de 84 bestuurders hoefden de auto te laten staan. Allen bliezen de ‘p’ van passeren oftewel geen tot niet teveel alcohol gedronken. Een heel positief resultaat.