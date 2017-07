Al vele ‘kiekjes’ voor fotowedstrijd

Aalsmeer – Al vele leuke en grappige foto’s heeft de redactie van de krant ontvangen voor de tuinen- en dierenwedstrijd. Mooie tuinen en lieve dieren, maar vooral een combinatie van deze twee. Een kat die de tuin ontdekt met een schildpad, een hond die een speen vindt en deze niet meer los laat en foto’s van een kat die een poes blijkt te zijn. Geweldig!

Ook u/jij kan meedoen aan de fotowedstrijd van de Meerbode. Nog deze maand en in augustus kunnen foto’s van tuinen en dieren ingestuurd worden. De krant mag drie winnaars trakteren op cadeaubonnen van tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg. Er gaan zoveel mogelijk foto’s geplaatst worden in de krant. De eerste pagina ligt al klaar. Ook trots op uw/jouw tuin of huisdier? Stuur een foto met daarbij een korte tekst naar redactieaalsmeer@meerbode.nl en wie weet…

Krant mee op vakantie

En, de koffers gepakt, klaar om op vakantie te gaan? Naar de camping, naar een zonnige stad of op avontuur naar een ver oord? Neem de Nieuwe Meerbode mee! De krant wil, net als vorig jaar, graag mee op reis. Maak een foto van de familie of de groep met de krant op een berg. onder een palmboom, bij een monument, etc. en kom hiermee in de krant. Er valt hier ook een cadeaubon mee te winnen! Wel graag eveneens een korte uitleg waar de foto genomen is. Fijne vakantie allemaal!