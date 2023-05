Al twintig Lief en Leed-straten in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer en Kudelstaart zijn steeds meer straten te vinden waar buren naar elkaar omkijken. Met het aansluiten van de straten Seinpost en Perronzijde zijn er nu al twintig Lief en Leedstraten! Gangmakers (de initiatiefnemers) in de straten zijn goed op de hoogte hoe hetmet de mensen gaat, maken regelmatig een praatje en zijn de verbinders inde straat. Zij regelen persoonlijke aandacht namens de straat, bijvoorbeeld bij een geboorte, nieuwe buren, iemand die ziek is of een geslaagde jongere. Het Lief en Leed potje helpt erbij dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteundvoelen in de straat. Meer weten? Of ook Lief en Leedstraat worden? Neem contact op met Dyane Stam via 06-13317626 of stuur een mail naar: liefenleed.aalsmeer@participe.nu

Buurtinitiatieven

Heb je, alleen of samen met anderen, een leuk idee voor je straat of buurt? Met de bedoeling ontmoeting, contact en verbinding tussen buren mogelijk te maken? Daar kan het Buurtinitiatieven Budget je bij helpen! Je kunt een financiële bijdrage aanvragen voor je idee. Participe beheert het Buurtinitiatieven Budget namens de gemeente. Je aanvraag wordt beoordeeld door de commissie Langs de Lat, bestaande uit bewoners. Buurtverbinder Dyane kan ondersteunen, zij coördineert de aanvragen en bewaakt de uitgaven. Wil jij aan de slag met een leuk initiatief in je buurt of straat? Neem contact op met Dyane Stam, telefonisch of per mail: buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu. Eerst meer weten? Kijk op www.participe-amstelland.nu/

Foto: Het onderkomen van Participe Amstelland in de Hadleystraat.