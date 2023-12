Al 60 jaar dansend in elkaars armen￼

Uithoorn – Locoburgemeester Ferry Hoekstra ging afgelopen woensdag op bezoek bij “oude bekenden”, mevrouw en meneer Van Beek. Precies 60 jaar geleden op die dag, 14 januari 1964, trad het paar in het huwelijk. Na het burgerhuwelijk werd ook het kerkelijk huwelijk ingezegend. Het echtpaar is al dansend in elkaars armen terechtgekomen en ze hebben elkaar niet meer losgelaten. Samen dansen werd hun passie, ze deden zelfs aan wedstrijd-stijldansen. Thuis werd er stiekem op Rock ’n Roll gedanst, een muziekstijl die toen nog niet was toegestaan door hun ouders. Eenmaal getrouwd kreeg het paar twee kinderen. Nu zijn er ook kleinkinderen, waar ze heerlijk van genieten. Ook genieten zij van hun tuin. Naast dansen is de tuin hun passie. Ze zijn veel in de tuin bezig en dat houdt hen jong en soepel. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk dat zij doen bij Buurtbeheer De Legmeer. Elke week gaat het echtpaar hiernaartoe; mevrouw Van Beek is een fantastische gastvrouw voor de buurtgenoten die langskomen. Ook helpen ze mee zwerfafval van de straat te rapen. Hun inzet voor een leefbare omgeving is groot, maar er is dan ook een hechte gemeenschap in hun buurtje. Daar kent de locoburgemeester het echtpaar van, hun vrijwillige inzet voor de buurt. Na een heerlijk gebakje, een kop koffie en een gesprek met verschillende familieleden vertrok de locoburgemeester met de afspraak het echtpaar weer te zien bij een activiteit van Buurtbeheer De Legmeer.