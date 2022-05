Al 54 deelnemers voor Rommelroute Hornmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 18 juni van 11.00 tot 15.30 uur is er in de wijk Hornmeer een Rommelroute, voor iedereen die het leuk vindt om op zoek te gaan naar koopjes, zelf te verkopen of op een leuke manier kennis wil maken met mensen in de buurt. Tijdens de Rommelroute kunnen inwoners van de Hornmeer hun tweedehands en/of zelfgemaakte spulletjes verkopen vanuit de eigen tuin, garage of schuur. De Rommelroute is een initiatief van ‘wij zijn Hornmeer’ om de wijk Hornmeer meer met elkaar te verbinden en is door bewoonster Chantal van Hilst-Dekker verder uitgewerkt. Het eerste idee was een rommelmarkt organiseren, maar het is een rommelroute geworden. Deze laagdrempelige vorm van een rommelmarkt vindt al in een aantal gemeenten plaats, zo ook onlangs in Uithoorn waar het idee en draaiboek vandaan komt.

Routekaart

Dat het initiatief in de wijk Hornmeer goed wordt ontvangen blijkt uit de inmiddels 54 aanmeldingen. Inwoners in de wijk Hornmeer kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 3 juni om een vermelding te krijgen op de Rommelroutekaart Hornmeer. Zo kan iedere belangstellende een leuke tocht langs alle deelnemers maken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar rommelroute.hornmeer@gmail.com, onder vermelding van je voor- en achternaam, je adres en je e-mailadres.

Herkenbaarheid

Mocht je later besluiten om mee te doen dan kan dit altijd nog. Hoe meer inwoners op 18 juni hun spullen in de tuin uitstallen, des te gezelliger. Al aangemeld? Pols nog even of de buren ook mee willen doen. Vergeet niet om veel vlaggetjes op te hangen voor de gezelligheid en de herkenbaarheid. Ook Zeilschool Aalsmeer, op de grens van Hornmeer, vindt de Rommelroute een heel leuk/verbindend initiatief en biedt alle bezoekers van de rommelroute tussen 11.00 en 15.30 uur gratis het eerste kopje koffie, thee of limonade aan.