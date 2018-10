AKU wandelt mee met Diabetes Challenge

Uithoorn – Dit jaar organiseerde de Bas van de Goor Foundation voor de derde keer de Nationale Diabetes Challenge. Deze challenge is bedoeld om mensen met diabetes aan het bewegen te krijgen waardoor de kwaliteit van hun leven verbetert. Sport en beweging is voor mensen met diabetes ontzettend belangrijk, het kan helpen om de glucosewaarden beter onder controle te krijgen en het kan er zelfs voor zorgen dat er (veel) minder medicijnen nodig zijn.

Wandelverenigingen uit het hele land deden aan de challenge mee en zorgden ervoor dat mensen met diabetes in 20 weken tijd een flinke afstand konden wandelen.

Uitdaging

Ook de wandelafdeling van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) pakte de uitdaging op en organiseerde 20 weken lang elke woensdagavond een speciale training. Hieraan konden mensen met diabetes meedoen maar ook mensen die gewoon wat meer wilden bewegen. Langzamerhand werd de wandelafstand, onder begeleiding van wandeltrainers Henk de Vries en Jim Hillebrandt opgevoerd van 5 kilometer tot wel 15 kilometer. Tijdens de eerste weken liep er ook steeds een huisarts of praktijkbegeleider mee om de gezondheid van de deelnemers in de gaten te houden.

Meer dan 4.000 wandelaars

En op zaterdag 29 september was het dan zo ver en vond in het Olympisch Stadion de feestelijke afsluiting van de challenge plaats. Meer dan 4000 wandelaars uit het hele land werden feestelijk ontvangen en na een vrolijke workout, gegeven door Olga Commandeur, ging iedereen op pad. Er kon ter plekke gekozen worden voor een wandelroute van 5, 10, 15 of 20 kilometer.

De meeste deelnemers van de AKU kozen voor de 15 kilometer. De route ging, vergezeld van een stralende zon, door het Amsterdamse Bos, langs de Ringvaart en het Nieuwe Meer. De finish was weer in het Olympisch Stadion waar alle deelnemers hun welverdiende medaille in ontvangst konden nemen. Fantastisch om te zien hoe het uithoudingsvermogen van de deelnemers door regelmatig te trainen was verbeterd. In mei wandelden ze nog maar een kort stukje en eind september wandelden ze 15 kilometer!

Diverse wandelgroepen

Zoals het er nu uitziet, doet de AKU komend voorjaar ook weer mee aan de challenge. De AKU heeft diverse wandelgroepen, die onder begeleiding van gediplomeerde wandeltrainers, diverse afstanden lopen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Henk de Vries via 06 –30851865.