Afval dumpen: ook ‘raak’ aan Schoutweg

Kudelstaart – We zouden er een serie van kunnen maken: afval dumpen bij verzamelcontainers. Zou Meerlanden het rustig gekregen hebben, de laatste tijd op de Milieustraat? Want dáár hoort de troep, die niet in de plastic- en andere containers past, thuis. Of je laat het ophalen door een auto van Meerlanden, die speciaal voor groot afval enkele malen per jaar kosteloos de afgedankte spullen komt halen. Zijn de inwoners die hun rotzooi stallen bij containerplaatsen wel bekend met de afvalkalender? Want daarop staat precies wat je moet doen met groot afval. Gewoon negeren maar, lijkt hier aan de hand te zijn of uitval van (gezond) verstand.

Want je ziet zelf toch wel dat een gedemonteerd plastic kinderhuisje met afmetingen van een paar vierkante meter niet in een opening van nog geen meter past? Dom of a-sociaal: Napels tijdens stakingen van vuilnismannen is er niets bij. De dumpers denken dat de Meerlanden het afval wel even meeneemt. Dat doet de afvalverwerker uit Rijsenhout wel maar dan op afspraak, die u zelf moet maken. Tot die tijd blijft het gewoon een a-sociale actie die blijkbaar telkens vervolg krijgt, zoals nu weer aan de Schoutweg in Kudelstaart.

Overigens staat er ook veel bruikbare info over afval op de website van gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl