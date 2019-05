Aftellen naar Dorpsfeest Rijsenhout begonnen

Rijsenhout – Ook dit jaar organiseert Stichting Dorpsfeest Rijsenhout in juni weer het dorpsfeest voor alle inwoners van het dorp en omstreken. Samen met bewoners, verenigingen, winkeliers en ondernemers is er weer hard gewerkt aan een gevarieerd programma met veel herkenbare maar ook nieuwe evenementen.

Het dorpsfeest, dat gehouden wordt van zondag 9 tot zaterdag 15 juni, is voor jong en oud! Het programma zit weer boordevol met sport en spel en uiteraard ontbreken de bekende leuke toertochten met de fiets, motor of met klassieke auto’s niet. Ook worden tijdens de feestweek een braderie, platenbeurs en rommelmarkt gehouden.

Voorzitter Lenhard Biesheuvel: “Het was weer een grote uitdaging om in de ‘nieuwe opzet’ en met een beperkt budget een geweldig dorpsfeest neer te zetten. We zijn dan ook trots op de goed gevulde agenda en diversiteit van het programma. Er is werkelijk waar voor ieder wat wils! Uiteraard konden wij dit als bestuur niet alleen en zijn we erg dankbaar voor de hulp en het enthousiasme van de verschillende vrijwilligersgroepen die ook grote delen van de organisatie op zich nemen. Ook dit jaar is het waanzinnig om te zien hoe het feest in het dorp leeft, we verwachten er veel van en moeten nu alleen nog hopen op een beetje lekker weer!”

De in 2017 opgerichte Stichting Dorpsfeest Rijsenhout is inmiddels voor het derde jaar bezig om de voor Rijsenhout jaarlijkse traditie te behouden en voort te zetten. Ook dit jaar zal er weer met alle inwoners van Rijsenhout een week vol gezelligheid, sport en plezier van gemaakt worden. Veel oude onderdelen zijn behouden, maar ook nieuwe toegevoegd. Kijk voor het volledige programma of om je in te schrijven voor de Fietspuzzeltocht, het Pokemon toernooi, de Pubquiz, de Zeskamp of het FIFA & Race toernooi op de site van het dorpsfeest: www.dorpsfeestrijsenhout.nl .