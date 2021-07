Afscheid van oud-vrijwilligers Zonnebloem De Kwakel

Afgelopen vrijdag was het dan zover, de middag, georganiseerd dóór een aantal vrijwilligers van de Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker, vóór de vrijwilligers en speciaal voor de oud-vrijwilligers die het afgelopen jaar hun activiteiten voor de Zonnebloem hebben beëindigd.

Rond de klok van 16.00 uur, toen de zon weer doorbrak, kwamen de vrijwilligers aan bij de theetuin en bamboelabyrint Nirwana in De Kwakel. Daar had een aantal actieve vrijwilligers de tent versierd voor een feestelijk ontvangst. De oud-vrijwilligers kregen een mooie zonnebloemcorsage opgespeld om in het zonnetje gezet te worden.

Jeanne van Os heeft de Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker opgericht en gaat dan nu echt stoppen als vrijwilligster. Samen met Bep Nieuwendijk, Lenie de Boer, Puck Bruine de Bruin, Ans Verouden en Corrie Hoogenboom hebben de dames in totaal 186 jaren als vrijwilligers op hun naam staan. De prachtigste anekdotes kwamen dan ook weer naar boven op deze middag.

Onder het genot van een drankje en een heerlijk menu, bereid door Rens-Jan en Marleen van In den Ossewaerd, konden alle vrijwilligers gezellig met elkaar kletsen over onder andere het rare jaar dat het geweest is. Maar ook vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden. Ook werden er alvast twee nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Na de mooie speeches ontvingen de oud-vrijwilligers nog een hartelijk applaus en een prachtig zonnebloemboeket. Na het niet te missen dessert werden de oud-vrijwilligers en partners veilig naar huis gebracht en was het samenzijn afgelopen.