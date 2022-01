Afscheid van Mieke Telder

De Ronde Venen – Donderdag 23 december jl. was de laatste werkdag van Mieke Telder bij Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat.

Op 1 juni 2002 is Mieke begonnen als directeur van Welzijn Ouderen De Ronde Venen. Destijds een kleine organisatie met twee medewerkers en ongeveer 10 vrijwilligers. Onder haar leiding konden mensen zich ontwikkelen en groeide de organisatie in diensten, omvang, gebied en impact voor zowel jong als oud. Hierdoor is Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat gegroeid naar een team van ca. 40 medewerkers en bijna 600 vrijwilligers: een welzijnsorganisatie in de gemeente De Ronde Venen en Uithoorn waar men niet om heen kan! Het bestuur bedankt Mieke voor haar bijna 20 jaar lange verbintenis aan de organisatie en haar tomeloze enthousiasme, inspiratie, bevlogenheid en de goede gesprekken.

De functie van Mieke wordt voorlopig op interim basis ingevuld door Ron Deurloo. Door zijn betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke activiteiten is hij geen onbekende in De Ronde Venen. Het bestuur heet Ron van harte welkom en veel plezier in deze mooie organisatie.