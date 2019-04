Afscheid John Jansen van Ondernemend Aalsmeer

Aalsmeer – Oud-burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Economische Zaken Robert van Rijn hebben afscheid genomen van John Jansen. Jansen heeft het voorzitterschap van Ondernemend Aalsmeer overgedragen aan Hugo van Luling en Debbie Borst.

John Jansen is sinds 2014 het gezicht van Ondernemend Aalsmeer. Hij zette samen met voormalig wethouder Ad Verburg Ondernemend Aalsmeer op de kaart en zorgde voor een nieuwe focus en hernieuwd elan. Zo organiseert Ondernemend Aalsmeer bijeenkomsten en kennissessies voor ondernemers. Samen met de gemeente Aalsmeer en Rabobank regio Schiphol vindt de Onderneming van het Jaarverkiezingen plaats. Daarnaast doet Ondernemend Aalsmeer mee met het gemeentelijke Zaai project dat sinds kort ook gevestigde ondernemers helpt en adviseert.

Belang ondernemers

“John heeft zich enorm ingezet in de oprichting en startjaren voor Ondernemend Aalsmeer, ik ben hem voor zijn pioniersinzet erg dankbaar”, aldus wethouder Economische Zaken Robert van Rijn. “John heeft naast het belang voor de Aalsmeerse ondernemers ook altijd goede contacten met de gemeente onderhouden. We gaan nu met de nieuwe voorzitters, Debbie Borst en Hugo van Luling, een volgende fase samen invulling geven.”

Floriworld

John Jansen: “Ik deed het voorzitterschap van Ondernemend Aalsmeer met veel plezier en passie, maar het is tijd om het stokje door te geven. Met het toekomstige Floriworld heeft Aalsmeer goud in handen. We moeten er samen voor zorgen dat we Floriworld economisch koppelen aan Aalsmeerse bedrijven en toerisme. Zo kunnen we Aalsmeer nog meer op de kaart zetten. Graag blijf ik mij hiervoor inzetten.” Meer informatie over Ondernemend Aalsmeer is te vinden op: www.ondernemendaalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts: Wethouder Robert van Rijn, oud-burgemeester Jeroen Nobel, John Jansen, Hugo van Luling en Debbie Borst.