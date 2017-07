Afscheid groepen 8 van basisscholen

Aalsmeer – Het is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Nog 1 dagje naar school en dan lekker vrij. Op weg naar zonnige oorden, de camping of dagjes pretpark. Op de basisscholen worden voor de vakantie nog allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Voor de jongens en meiden van groep 8 is het natuurlijk een bijzondere laatste schooldag. Voor het laatst in het vertrouwde leslokaal met dezelfde juf of meester. Hen wacht in het nieuwe schooljaar een nieuwe uitdaging, het voortgezet onderwijs.

Op alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart worden musicals ingestudeerd door de leerlingen van groep 8 en de meesten zijn al ten tonele gebracht voor alle jongens en meisjes van de school en natuurlijk voor alle (groot)ouders. Ook zijn er tradities. Zo worden de groep achters op de Jozefschool letterlijk van school geschopt door directeur Zwagerman. Uiteraard zonder blauwe plekken achteraf.

Op De Hoeksteen is als extraatje voor de ‘grote’ kids een vossenjacht georganiseerd en Samen Een trakteerde de groep achters op een gezellige barbecue en discoavond. De groep acht leerlingen van De Graankorrel hadden wel een heel ludieke actie bedacht om hun afscheid onvergetelijk te maken. De jongens en meiden mochten afgelopen dinsdag een nachtje op school blijven slapen. Vooraf hadden ze contact opgenomen met de brandweer van Aalsmeer. Enkele vrijwilligers van het korps kwamen langs en daarna werden de leerkrachten gealarmeerd… De schrik zat er goed in!

Fijne vakantie allemaal.

Foto: Brandweer Aalsmeer.