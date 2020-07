A(f)gesloten voor verkeer

Aalsmeer – In de maanden juni en juli zijn in opdracht van de gemeente diverse werkzaamheden aan wegen uitgevoerd. Zo is onlangs het asfalt vernieuwd van de Stommeerweg tot aan de Mensinglaan en afgelopen donderdag 23 juli is in de avond gewerkt aan het vervangen van de drempel bij het recreatie-eiland.

Met een bord werd de ‘klus’ aangekondigd en het is misschien niet iedereen, of na pas enkele malen lezen, opgevallen: Het bord miste een letter. De ‘f’ was vergeten, maar het kan natuurlijk ook een grap van de plakker geweest: ‘a(h), gesloten’, geen doorgang dus. Grappig…

In ieder geval is de bestrating op de drempel vervangen voor mooi, glad asfalt. Klaar voor weer heel wat jaartjes rijplezier. Nu nog wat ‘gaatjes’ wegwerken op de Kudelstaartseweg langs de Westeinder en de Van Cleeffkade onder handen nemen, maar beide wegen zijn waarschijnlijk voorlopig nog niet aan de beurt. Onmogelijk in combinatie met de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Het is behoorlijk druk op deze binnenwegen sinds de afsluiting bij de Zwarteweg voor realisatie van de rotonde. Gelukkig nadert de aanleg hiervan de voltooiing. Dit weekend klaar!