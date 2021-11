AED in Korfstraat dankzij crowdfunding actie

Kudelstaart – Onlangs is in de Korfstraat 24-64 een AED geplaatst. De AED kon worden aangeschaft dankzij een crowdfunding actie die was opgezet door Rob en Wies van Loosbroek.

De AED wordt onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart, zodat in het geval iemand in de omgeving wordt getroffen door een hartaanval, er in ieder geval een goed werkende AED in de buurt is.

De inzet van de AED in combinatie met het toepassen van borstcompressies en beademing (op dit moment even niet vanwege de corona pandemie) maakt de overlevingskans vele malen groter voor de getroffen patiënt.

Foto: Peter van den Nouland van de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart en Rob van Loosbroek bij de AED in de Korfstraat.