Advocaat dramatisch ongeluk roept namens familie op tot actie

Uithoorn – De regio werd 11 september 2024 opgeschrikt door het tragische nieuws, dat de 16-jarige scholiere Natacha Solovjevas Plesonianu om het leven was gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen in Uithoorn. Het ongeval vond plaats op de N196, waar Natacha op een voorrangsfietspad reed.

Overweldigende steun

Na het ongeluk werd een politieonderzoek ingesteld, dat inmiddels is afgerond. De gemeenschap reageerde met een overweldigende steun voor de familie van Natacha. Er werd een crowdfundingactie opgezet om een waardig afscheid voor Natacha te kunnen organiseren en een stille tocht werd gehouden om haar te herdenken. Voor haar ouders, Igor Solovjevas en Irina Plesonianu, is dit een bijzonder moeilijke tijd. Vooral omdat ze zien, dat er niets is veranderd aan de verkeerssituatie rondom de gewraakte rotonde. In een brief aan de gemeente roept de advocaat namens de familie op tot dringende veiligheidsmaatregelen en de plaatsing van een gedenkteken.

Anders handelen

Karin Nijman-Weninger van Berntsen Mulder Advocaten vertelt: “Het rapport van Goudappel, dat op 31 oktober 2024 is opgesteld, toont aan dat er in de afgelopen zeven jaar elf ongelukken hebben plaatsgevonden op de betreffende rotonde. Het fatale ongeval van Natacha op 11 september 2024 was het twaalfde en inmiddels is er een dertiende ongeluk geregistreerd.

Volgens het advocatenkantoor had de gemeente anders kunnen handelen. “Uit een bericht van het college aan de raad van 19 november 2024 blijkt dat de rotonde aan de Koningin Maximalaan-Faunalaan niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het gevaar dat we vreesden, heeft zich inmiddels meerdere keren verwezenlijkt.”

De vraag aan de gemeente is duidelijk. “We vragen om een concreet tijdspad voor de aanpassing van de verkeerssituatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingsborden bij het verlaten van de rotonde richting het Gezondheidscentrum. Deze borden ontbreken nog steeds en zijn eenvoudig te plaatsen, zelfs in de winter.”

Daarnaast zou er nog iets memorabel ‘moois’ moeten komen. “De familie verzoekt de gemeente om in samenspraak met de nabestaanden en het Alkwin College een passend gedenkteken op de rotonde te realiseren. We vragen de gemeente om de organisatie en uitvoering hiervan te faciliteren. Transparante en empathische communicatie is hierbij van groot belang. Ik verzoek de gemeente dringend om snel actie te ondernemen. Het is van groot belang om verdere tragedies te voorkomen en de nagedachtenis aan Natacha te eren.”

De rotonde aan de Koningin Maximalaan-Faunalaan voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.

Foto: www.petities.nl