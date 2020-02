Admiralengroep gaat zich weer inzetten bij NL-doet

Uithoorn – Zaterdag 14 maart doet, net zoals afgelopen jaren, Scouting Admiralengroep weer mee met NL-doet. De afgelopen jaren is er door vrijwilligers van binnen en buiten de groep Nadat er al veel is opgeruimd, bestraat en verbeter. Zo is de bestrating opgehaald, drainage aangebracht in het grasveld en zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden uit gevoerd aan het meer dan 100 jaar oude wachtschip. Dit jaar is ervoor gekozen om het uiterlijk van het clubgebouw te verbeteren. Het huidige houten clubgebouw dateert uit 1990en kan hoognodig een opknapbeurt gebruiken. Samen met ouders, vrijwilligers en leden willen het gebouw aan de buitenkant opknappen. Als het aan de vereniging lag zou het gebouw inmiddels al lang zijn gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. Echter is de vereniging al bijna 15 jaar in overleg met de gemeente over een nieuwe locatie. In de eerste plaats zou het clubgebouw mee verhuizen naar de nieuwe ligplaats van het wachtschip. De honderd jaar oude klipperaak zou moeten wijken voor de aanleg van een jachthaven in de Amstel tussen de Thamerkerk en de Burgemeester van Meetelenstraat, Hierdoor moest er voor de hele vloot inclusief wachtschip, sleper en vletten een andere ligplaats worden gezocht. Voor deze plannen is tot op heden nog geen projectontwikkelaar gevonden en zijn daardoor op de lange baan geschoven.

Ontwikkeling

Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de ontwikkeling van het terrein rond de voormalige Mix. Aansluitend op het inmiddels bebouwde terrein van de AMC zou ook hier samen met de braakliggende terreinen er om heen ook woningbouw moeten plaatsvinden. Een nieuwe reden voor het verplaatsen van de Admiralengroep. Echter lijkt het er ook nu op dat het nog wel een aantal jaren duurt voordat deze plannen worden gerealiseerd. Om niet onnodig geld uit te geven aan een gebouw dat op de nominatie staat te worden gesloopt heeft het bestuur al een geruime tijd besloten alleen het hoognodige onderhoud aan het gebouw uit te voeren. Esthetisch is er niets of nauwelijks meer gedaan. We zijn echter inmiddels op het punt gekomen dat wij vinden dat het gebouw niet meer representatief is voor onze vereniging. Als onderdeel van Scouting Nederland wil de Admiralengroep zijn leden graag wat meegegeven voor de toekomst. Het onderhouden van de vloot, het gebouw en het materiaal is daarin een vast onderdeel. Goed onderhoud zorgt ervoor dat alles in goede conditie blijft en dat het daardoor veel langer duurt voor dat we over moeten gaan tot vervanging. Misschien wel de simpelste vorm van duurzaamheid die we de leden kunnen bijbrengen.

Belangrijk

Aangezien samen actief bezig zijn een ander belangrijk onderdeel is van Scouting, willen wij NL-doet dit jaar gebruiken om het gebouw aan de buitenkant op te knappen door het vervangen van de zeer slechte houten delen en door het uitvoeren van eenvoudige schilderwerkzaamheden het uiterlijk van het gebouw opknappen. Naast de vrijwilligers en leden van de vereniging zullen ook ouders hiervoor worden uitgenodigd. Echter hebben we in onze omgeving weinig timmerlieden of bouwvakkers die met hun technisch inzicht en ervaring, het eindresultaat zo kunnen maken dat we er weer mee vooruit kunnen totdat bekend is waar we uiteindelijk een nieuw gebouw kunnen neerzetten. Bezit u dat inzicht en die ervaring dan nodigen we u van harte uit om ons op 14 maart te komen ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de materiaalmeester van de groep Ton Zwemmer via het mailadres ton.zwemmer@admiralengroep.nl of telefonisch 0651243394.