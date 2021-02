Fietsvakantieatlas weer verkrijgbaar

Regio – Afgelopen jaar was hij helemaal uitverkocht, daarom verschijnt nu extra vroeg een actuele editie van de Basiskaart LF-routes. In de vertrouwde uitvoering met watervaste losse kaartbladen, maar natuurlijk met geactualiseerde LF-routes en fietsknooppunten. Ideaal om een meerdaagse fietstrip te plannen. De voorpret is altijd al een deel van de beleving, maar biedt in deze tijd net wat extra genoegen. En de belangstelling voor fietsvakanties in eigen land is groter dan ooit.

Goede voorbereiding

De Basiskaart LF-routes is een zeer gebruiksvriendelijke set watervaste kaarten met alle LF-routes en fietsknooppunten. De Fietsers Welkom! logiesadressen zijn met icoontjes op de kaart weergegeven. Alle vernieuwingen binnen de knooppuntnetwerken en LF-routes van het afgelopen jaar zijn in deze editie doorgevoerd. In het meegeleverde boekje staat veel nuttige (adres) informatie en ook de veertijden. Kortom: een goede voorbereiding begint bij deze fietsatlas. Fietsers zijn ook enthousiast: “Met deze perfecte en handige kaarten vind je overal de juiste weg en bovendien de mooiste landschappen. Praktisch, handig en volledig!”

LF-routes en knooppunten

Op de Basiskaart staan alle LF-routes, bij elkaar zo’n 3300 km. De ideale basis voor het plannen van elke langeafstandsfietsroute. LF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd en voeren langs de mooiste plekjes van Nederland. In de doorontwikkeling van de LF-routes zijn er inmiddels drie zogenoemde LF-icoonroutes gerealiseerd: de LF Maasroute in 2019, en in 2020 de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute. Ze staan, naast de bestaande LF-routes, herkenbaar in het kaartbeeld. Net als alle fietsknooppunten.

Watervaste kaarten

Goed om te weten: de kaarten zijn gedrukt op boomvrij Stone Paper. Dit is boomvrij ‘papier’ dat grotendeels bestaat uit mineraal poeder met hars. Het is geproduceerd zonder gebruik van water, gif of bleekmiddel. Stone Paper is watervast, dus de kaarten kunnen prima een regenbuitje doorstaan. Ook scheuren ze niet snel.

De LF Basiskaart is nu al te bestellen via de webwinkel van nederlandfietsland.nl. Vanaf eind februari, begin maart is hij ook verkrijgbaar via de (reis)boekhandels.