Actualisatie ‘project N201’: Fietstunnel geschrapt door Provinciebestuur 

De Ronde Venen – Eerder deze maand, op 4 juli, dienden alle raadsfracties op initiatief van het CDA een gezamenlijke motie in over de ‘verdwenen’ fietstunnel onder het nieuwe tracé van de provinciale N201. Twee dagen voor de raadsvergadering had het dagelijks bestuur van de provincie laten weten geen geld beschikbaar te willen stellen voor de aanleg van de fietstunnel als belangrijk onderdeel van het plan ‘Strekken bocht N201 bij Mijdrecht’. In januari van dit jaar organiseerde de provincie een ontwerpsessie over de plannen in hotel Mijdrecht Marickenland langs de N201. Enkele alerte raadsleden en geïnteresseerde inwoners constateerden toen al dat het noodzakelijke budget ontbrak in de presentatie. Bij de redactie is een opmerkelijk e-mail bericht bekend over die bijeenkomst. De provincie had namelijk tevergeefs voorgesteld dat een aangemeld CDA-raadslid niet aanwezig zou zijn.

Steun in de rug

Het officiële bericht van Gedeputeerde Staten van 2 juli is niet in lijn met eerder opgewekte verwachtingen bij zowel het gemeentebestuur als inwoners. Raadsbreed werd het college van b en w in de motie opgeroepen om op alle nodig geachte manieren druk uit te oefenen op het provinciebestuur om de fietstunnel onder de N201 bij de Veenweg niet te schrappen. Volgens raadslid Jan Rouwenhorst (CDA) zou een raadsbreed aangenomen motie gezien moeten worden als steun in de rug voor het college van burgemeester en wethouders bij alle nodig geachte pogingen om de aanleg van de fietstunnel alsnog te laten opnemen in de uitvoeringsplannen van de provincie. Eerder had het college aangegeven zich te zullen inzetten voor de realisatie van de ‘geschrapte’ fietstunnel.

“13 miljoen excl. btw”

Volgens Gedeputeerde Staten wegen de “baten” van een fietstunnel niet op tegen de hoge kosten. Voor Gedeputeerde André van Schie (VVD), verantwoordelijk voor o.a. de bestuurlijke portefeuille ‘mobiliteit’ en zijn collega-bestuurders toont de zogenoemde “maatschappelijke kosten baten analyse”, kortweg MKBA genoemd, dat aan. De uitkomst van die studie is voor GS doorslaggevend om aan de gekozen Provinciale Statenleden voor te stellen het benodigde bedrag voor de fietstunnel niet uit te geven. Door die besparing is de provincie veel goedkoper uit: ruim 13 miljoen euro exclusief btw. Vervolg elders in deze krant.

Jan Rouwenhorst CDA: “Motie diende als steun in de rug”

Foto: aangeleverd