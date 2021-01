Actie voor ontmoetingsplek in Clematisstraat

Aalsmeer – Er is een actie gestart om een laagdrempelige ontmoetingsplek te realiseren in de Clematisstraat. Initiatiefneemster is Marit (moeder van twee jonge kinderen) uit Aalsmeer. Het terrein, schuin naast zorgcentrum ’t Kloosterhof, waar al een kleinschalige speeltuin is, zou hiervoor prima geschikt zijn. In de speeltuin staan nu een klimwand met twee glijbanen en een toestel met twee schommels. Daarnaast is nog heel veel vrije ruimte, waar nu gras ligt, en dit leent zich perfect voor uitbreiding van de speeltuin. De (buurt)-ontmoetingsplek zou tevens gebruikt kunnen worden door het nabij gesitueerde kindcentrum Solidoe in de Baccarastraat en basisschool de Jozefschool in de Gerberastraat.

Petitie gestart

Initiatiefneemster Marit is een petitie gestart om deze ontmoetingsplek gerealiseerd te krijgen. Met de petitie, die al 140 keer is getekend, hoopt de inwoonster aan te kunnen tonen dat er behoefte is aan deze ontmoetingsplek. Over de invulling is al volop nagedacht. Het terrein zou omgetoverd kunnen worden tot een laagdrempelige en openlucht ontmoetingsplek. Een plek waar vriendschappen voor het leven worden gesloten, een plek waar kinderen meer leren over de natuur en waar hun creativiteit en fantasie wordt gestimuleerd.

Te land, ter zee en in de lucht

Het thema van de speeltuin wordt: Te land, ter zee en in de lucht. Aalsmeer is een veelzijdig dorp: gelegen aan de Westeinderplassen, naast Schiphol en is het kloppend hart van de internationale bloemenhandel. Het ontwerp is hierop gebaseerd en dat uit zich in een aantal leuke speeltoestellen: Natuurspelen (te land), boot (ter zee) en een kabelbaan (in de lucht). De speeltuin gaat bestaan uit een aantal eilandjes die met elkaar verbonden worden door nog meer speeltoestellen, waaronder een wiebelbrug en loopstenen.

Totaalkosten

Of de ontmoetingsplek er ook daadwerkelijk komt, hangt af de animo hiervoor. Marit hoopt daarom dat zoveel mogelijk inwoners de petitie ondersteunen. Dit kan via https://bit.ly/3naRhdR. En dan moet er nog een behoorlijk bedrag bijeen verzameld worden. De totaalkosten voor realisatie van deze ontmoetingsplek is 83.000 euro. De ‘bodem’ is gelegd. Het Meerlandenfonds heeft 1.000 euro toegezegd. Kijk voor meer informatie op https://speeltuin-aalsmeer-clematisstraat.jimdosite.com/