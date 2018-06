Actie voor Irene levert ruim €10.000,- op!

Mijdrecht – Begin juni hebben de brandweerteams van Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en bedrijfsbrandweer Rütgers een autowasdag georganiseerd om geld in te zamelen voor Irene. Irene heeft Tubereuze Sclerose, een zeldzame ziekte.

Op die dag werden er ook beschermengeltjes, koffie, thee en taart verkocht. Na de autowasactie, waren er geruime tijd nog beschermengeltjes verkrijgbaar. Er zijn zeker 600 auto’s gewassen en 1300 beschermengeltjes verkocht. Een geweldig resultaat!

Afgelopen dinsdag is de actie afgesloten en is de cheque overhandigt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis aan neuroloog Floor Jansen. Met dit megabedrag van €10.454,- kan er onderzoek gedaan worden naar Tubereuze Sclerose. Iedereen die de actie heeft gesteund, bedankt!