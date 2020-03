Actie SV Omnia voor eigen trampolinecentrum

Aalsmeer – SV Omnia 2000 heeft als grote droom: een eigen Trampolinecentrum in Aalsmeer. De kans doet zich nu voor op de plaats van gymzaal De Thijsse. Deze zaal in de J.P. Thijsselaan wordt niet meer gebruikt en is dé kans voor de vereniging om deze zaal om te bouwen tot een echt Trampolinecentrum.

Topprestaties en beweegplezier



In het Trampolinecentrum worden sporttrainingen gecombineerd met zorg en welzijnsactiviteiten. De droom is dan ook om er een inclusief sportcentrum van te maken waarbij trampolinespringen ingezet wordt voor zowel topprestaties als beweegplezier.

Een groot onderscheid met de bekende trampolinecentra zijn het sterke focus op veiligheid, professionele begeleiding en de specifieke gerichtheid op doelgroepen. Hierbij kan, naast de reguliere sport, gedacht worden aan revalidatie van bijvoorbeeld kinderen of mensen met chronische aandoeningen, maar ook recreatieve sport voor minder validen, moeder en kind gym of bootcamp.

Inzamelingsactie

Ondanks dat de zaal beschikbaar is, moet er nog wel een aantal bouwkundige veranderingen doorgevoerd worden. Zo moet de zaal verhoogd worden naar 10 meter. Het geld dat hier voor nodig is moet uiteindelijk opgebracht worden door de exploitatie van de hal in de komende jaren. De ESA verlangt hiervoor wel dat de vereniging een financiële buffer aanlegt van 55.000 euro. Om deze reden begint SV Omnia 2000 een inzamelingsactie die op 21 maart feestelijk van start gaat in De Oude Veiling.

Helpt u/jij mee deze droom waar te maken? Kom dan op zaterdag 21 maart naar De Oude Veiling in de Marktstraat waar van 16.00 tot 18.00 uur een team van SV Omnia klaar staat met een hapje en een drankje om meer te vertellen over deze droom.