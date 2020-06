Actie Boxin’ The Vox voor Alzheimer

De Kwakel – Het Kwakelse folkduo Boxin’ The Vox is een actie gestart om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Dat doen Anne-Lotte en David via muziek. Met hun nieuwe lied ‘Mr. Alzheimer’ vragen zij aandacht voor de vreselijke gevolgen van deze ziekte. De protestsong is te beluisteren en te downloaden via alle bekende muziekplatforms, zoals iTunes, Spotify en Google Play en wordt regelmatig gedraaid op Rick FM. Alle opbrengsten gaan naar Alzheimer Nederland. “Inmiddels hebben we al 365 euro opgehaald aan donaties via optredens en onze speciale actiewebsite”, vertelt Anne-Lotte Paymans van Boxin’ The Vox. “En het lied is via Spotify al meer dan 250 keer beluistert.” Haar partner David Plasmeijer licht toe: “Iedere keer dat iemand online ernaar luistert, ontvangen wij een halve cent of nog minder. Dat gaat nog niet heel hard, maar alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het goede doel. Je helpt dus ook als je gratis naar ons lied luistert.”

Inspiratiebron

Het muzikale koppel uit De Kwakel maakt van dichtbij de gevolgen van Alzheimer en dementie mee. David’s moeder lijdt al ruim tien jaar aan de vreselijke ziekte die het geheugen aantast. Met dit verhaal als inspiratiebron maakte Boxin’ The Vox een protestsong waarin ze in actie komen tegen de ziekte die de mooiste herinneringen van je afneemt en ‘lege’ ogen achterlaat. Anne-Lotte: “In het nummer richten we ons direct tot Mr. Alzheimer en vragen we hem onze herinneringen met rust te laten.”

Extra doneren

Het idee om met het nummer in actie te komen tegen dementie, ontstond op het podium. David: “We merkten dat ons publiek zich, net zoals wij, heel begaan voelt met dit lied. In maart hebben we dan ook contact gezocht met Alzheimer Nederland om hen de single aan te bieden.” Op een speciale website kan je, naast het lied beluisteren, ook nog extra doneren aan Alzheimer Nederland en de actie van Boxin’ The Vox volgen. Ga hiervoor naar: https://creatieveacties.inactievooralzheimer.nl/team/boxin-the-vox.