ACOV pakt uit met stralend jubileumconcert

Aalsmeer – Vrijdag 1 november zal het zinderen en stralen in de Open Hof Kerk in de Ophelialaan! Daarvoor is verantwoordelijk het 130 jaar oude ACOV (Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging). Een koor met een rijke geschiedenis; opgetekend in een lezenswaardig boek dat is geschreven door K. Millenaar.

Honderd en dertig jaar van succes en roem! Dan ben je aan je stand verplicht om de vele fans met een mooi jubileum concert te verwennen. De uiteindelijke keuze zal niet op één avond genomen zijn, er viel immers te kiezen tussen een keur aan zoveel geslaagde uitvoeringen. Toch zal iedereen zich kunnen vinden in het komende concert dat prima past bij het jubileum dat wordt gevierd. Dirigent Danny Nooteboom koos voor muzikale sprankelende schoonheid en prachtige teksten.

Als eerste valt te beluisteren het: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) van componist Johan Sebastiaan Bach (1685-1750). Gevolgd door de Kröningmesse (KV 317) en het schitterende Requiem (KV 626), beiden gecomponeerd door het wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

De solisten en begeleiding

Het koor zal – gezien de bijzondere avond – uitpakken op een wijze waarbij wordt aangetoond dat het voorlopig nog niet aan kracht heeft ingeboet. De koorleden zullen een waardevolle ondersteuning zijn voor de solisten: Elise van Es (sopraan). Als oratorium soliste zong zij onder andere de Matthäus Passion, Johannes Passion, Carmina Burana, Messiah, Stabat Mater, Requiem van Fauré en een deutsches Requiem van Brahms. Melissa Zqouridi (alt/mezzo-sopraan). De Braziliaanse -Amerikaanse won prestigieuze prijzen in Amerika en Duitsland en vervulde vele operarollen.

Joost van Velzen (tenor). Bij zijn dramatische coloratuur passen de werken van Mozart zeer goed. Benjamin Sattlecker (bariton) geeft regelmatig liedrecitals en als solist ging hij op tournee door Frankrijk en Nederland met de Matthäus en Johannes Passion. Sander van den Houten (orgel) is als dirigent verbonden aan drie koren en geeft jaarlijks concerten. En tot slot het begeleidingsorkest The New Symphonics. Opgericht in 1990 begeleidde vele concerten door heel Nederland. Al met al weer een voortreffelijke keuze van dirigent Danny Nooteboom.

Kaarten voor dit stralende jubileumconcert zijn te verkrijgen bij de leden, bij het Boekhuis Aalsmeer, bij Kraan mode, via de website www.acov.nl en aan de zaal.

Janna van Zon