ACOV houdt extra repetitiedag

Aalsmeer – Op zaterdag 23 september van 10.00 tot 15.30 uur houdt de ACOV een extra repetitiedag. Dat gebeurt wel vaker voor een concert, maar meestal wordt daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Deze keer wel, omdat het de laatste gelegenheid is voor gastzangers om in te stromen. Inmiddels hebben zich al twintig gasten aangemeld om samen met de koorleden van ACOV de Messiah uit te voeren, maar er kan nog een enkele zanger bij.

Zangers, mannen en vrouwen, die het stuk eerder hebben uitgevoerd en het goed kennen, kunnen instromen. Dat laatste is belangrijk omdat de tijd tot het concert te kort is om het nog volledig in te studeren. Het concert vindt plaats op vrijdag 17 november in de Urbanuskerk in Bovenkerk met medewerking van vier solisten en orkest.

De extra repetitiedag is in ‘t Baken aan de Sportlaan 86 (Aalsmeer). Belangstellenden worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen. De repetitiedagen zijn altijd heel leerzaam, maar ook gezellig. Aanmelden kan telefonisch: 06-81804798 of per mail: voorzitter@acov.nl. Kijk voor meer informatie op de website www.acov.nl